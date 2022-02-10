Onkruid verwijderen

Max. 4 toepassingen in het 1e jaar.

Max. 4 toepassingen in het 1e jaar, afnemend in het volgende jaar.

Max. 4 toepassingen in het 1e jaar, afnemend in het volgende jaar.

In principe verboden, mag alleen met speciale toestemming worden gebruikt op verharde en dichte oppervlakken, bewijs van deskundigheid vereist.

De standaard binnen de gemeente; leidt tot gewenst schoon en verzorgd stadsbeeld omdat het onkruid direct wordt opgenomen.

Gebruik bij extreme droogte niet mogelijk, niet effectief als het vochtig is.

Niet effectief als het vochtig is.

Op alle ondergronden te gebruiken, ook geschikt voor lastige en moeilijk bereikbare plekken.

Op alle ondergronden te gebruiken, ook geschikt voor lastige en moeilijk bereikbare plekken.

Op alle ondergronden te gebruiken, ook geschikt voor lastige en moeilijk bereikbare plekken.

Herbicide verzwakt en vernietigt de celstructuur van de planten tot in de wortels.

Planten en wortels worden verzwakt en vernietigd. Beperkte dieptewerking.

Planten en wortels worden verzwakt en vernietigd. Beperkte dieptewerking.

Planten en wortels worden verzwakt en vernietigd, ook de zaden.

Onkruidborstels of trimmers scheiden de planten van de wortels.

> 400 °C Door het verbranden van gas worden de planten verhit, zodat ze afsterven en deel verbranden.

> 350 °C Sterven wilde planten af door de intense hitte van de hete lucht.

> 100 °C Sterven bovengrondse plantendelen af. Warmteoverdracht van stoom is echter aanzienlijk slechter dan van heet water. Wortels worden niet effectief aangepakt.

> 100 °C Stoomapparaat met extra schuimtoevoeging. Het schuim dient als isolatie om een snelle afkoeling van de stoom te voorkomen.

Bij 98 °C sterven boven de grond liggende plantdelen en de daaronder liggende wortels af door het hete water.

Soort proces

Heetwaterapparatuur

thermisch

Hete-schuimapparatuur

thermisch

Stoomapparatuur

thermisch

Heteluchtapparatuur

thermisch

Vlambranders

thermisch

Onkruidborstel

mechanisch

Sproeiprocedures

chemisch

Eigenschappen

Heetwaterapparatuur

Bij 98 °C

sterven boven de grond liggende plantdelen en de daaronder liggende wortels af door het hete water.

Hete-schuimapparatuur

> 100 °C

Stoomapparaat met extra schuimtoevoeging. Het schuim dient als isolatie om een snelle afkoeling van de stoom te voorkomen.

Stoomapparatuur

> 100 °C

Sterven bovengrondse plantendelen af. Warmteoverdracht van stoom is echter aanzienlijk slechter dan van heet water. Wortels worden niet effectief aangepakt.

Heteluchtapparatuur

> 350 °C

Sterven wilde planten af door de intense hitte van de hete lucht.

Vlambranders

> 400 °C

Door het verbranden van gas worden de planten verhit, zodat ze afsterven en deel verbranden.

Onkruidborstel

Onkruidborstels of trimmers scheiden de planten van de wortels.

Sproeiprocedures

Via een sproeiapparaat wordt herbicide op de bladeren aangebracht.





Milieuschade

Heetwaterapparatuur

Weinig

Hete-schuimapparatuur

Gemiddeld

Stoomapparatuur

Weinig

Heteluchtapparatuur

Gemiddeld

Vlambranders

Hoog

Onkruidborstel

Weinig

Sproeiprocedures

Zeer hoog

Werking

Heetwaterapparatuur

Planten en wortels worden verzwakt en vernietigd, ook de zaden.

Hete-schuimapparatuur

Planten en wortels worden verzwakt en vernietigd. Beperkte dieptewerking.

Stoomapparatuur

Planten en wortels worden verzwakt en vernietigd. Beperkte dieptewerking.

Heteluchtapparatuur

Oppervlaktebegroeiing wordt vernietigd. Beperkte dieptewerking.

Vlambranders

Oppervlaktebegroeiing wordt verbrand. Beperkte dieptewerking.

Onkruidborstel

Plantdeel boven de grond wordt met staalborstels verwijderd. Geen dieptewerking





Sproeiprocedures

Herbicide verzwakt en vernietigt de celstructuur van de planten tot in de wortels.

Luidruchtig voor gebruiker

Heetwaterapparatuur

Weinig

Hete-schuimapparatuur

Weinig

Stoomapparatuur

Gemiddeld

Heteluchtapparatuur

Gemiddeld

Vlambranders

Hoog

Onkruidborstel

Gemiddeld

Sproeiprocedures

Weinig

Speciale kenmerken

Heetwaterapparatuur

Op alle ondergronden te gebruiken, ook geschikt voor lastige en moeilijk bereikbare plekken.

Hete-schuimapparatuur

Op alle ondergronden te gebruiken, ook geschikt voor lastige en moeilijk bereikbare plekken.

Stoomapparatuur

Op alle ondergronden te gebruiken, ook geschikt voor lastige en moeilijk bereikbare plekken.

Heteluchtapparatuur

Niet effectief als het vochtig is.

Vlambranders

Gebruik bij extreme droogte niet mogelijk, niet effectief als het vochtig is.

Onkruidborstel

De standaard binnen de gemeente; leidt tot gewenst schoon en verzorgd stadsbeeld omdat het onkruid direct wordt opgenomen.





Sproeiprocedures

In principe verboden, mag alleen met speciale toestemming worden gebruikt op verharde en dichte oppervlakken, bewijs van deskundigheid vereist.

Duurzaamheid/mate van werkzaamheid

Heetwaterapparatuur

Hoog

Hete-schuimapparatuur

Hoog

Stoomapparatuur

Gemiddeld

Heteluchtapparatuur

Weinig

Vlambranders

Weinig

Onkruidborstel

Gemiddeld

Sproeiprocedures

Hoog

Gebruiksfrequentie

Heetwaterapparatuur

Max. 4 toepassingen in het 1e jaar, afnemend in het volgende jaar.

Hete-schuimapparatuur

Max. 4 toepassingen in het 1e jaar, afnemend in het volgende jaar.

Stoomapparatuur

4-6 toepassingen.

Heteluchtapparatuur

Toepassing moet ca. elke 4 weken worden herhaald.

Vlambranders

Toepassing moet ca. elke 4 weken worden herhaald.

Onkruidborstel

Toepassing moet ca. elke 4 weken worden herhaald.

Sproeiprocedures

Max. 4 toepassingen in het 1e jaar.

Algehele beoordeling

Heetwaterapparatuur

*****

Hete-schuimapparatuur

**

Stoomapparatuur

***

Heteluchtapparatuur

**

Vlambranders

**

Onkruidborstel

***

Sproeiprocedures

**