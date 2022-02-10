Onkruid verwijderen

Onkruid op effectieve wijze aanpakken is een grote uitdaging voor steden en in de landbouw. Er bestaan weliswaar chemische producten maar deze zijn vaak slecht voor het milieu en kunnen slechts in beperkte mate worden gebruikt in openbare ruimtes. Met heet water kunnen paardenbloemen, distels en dergelijke zonder gebruik van herbiciden worden verwijderd: een veilig proces voor milieu en grondoppervlakken.

Onkruid verwijderen met heet water

Redenen om onkruid te verwijderen

Onkruid en wilde planten zijn, in tegenstelling tot gecultiveerde en sierplanten, natuurlijk groeiende planten die tevoorschijn komen zonder menselijk handelen. Er zijn veel goede redenen om onkruid te bestrijden. In de landbouw om gecultiveerde planten te beschermen. In steden en dorpen om openbare ruimten netjes en schoon te houden maar ook om schade aan wegen, openbare ruimten en bouwwerken te voorkomen.

Veel wilde kruiden groeien razendsnel en/of veroorzaken met hun wortels ernstige schade. Daarnaast ziet het er ook niet mooi uit.

Onkruid tussen klinkers

Behandelingsmethoden in vogelvlucht

Voor het verdelgen van onkruid kan gebruik worden gemaakt van thermische, mechanische en chemische processen. De onderlinge verschillen liggen o.a. in de schade voor het milieu, de duurzaamheid en de mate waarin ze werken. Een overzicht van de behandelingsmethoden:

 

Soort proces

Heetwaterapparatuur

thermisch

Hete-schuimapparatuur

thermisch

Stoomapparatuur

thermisch

Heteluchtapparatuur

thermisch

Vlambranders

thermisch

Onkruidborstel

mechanisch

Sproeiprocedures

chemisch

Eigenschappen

Heetwaterapparatuur

Bij 98 °C
sterven boven de grond liggende plantdelen en de daaronder liggende wortels af door het hete water.

Hete-schuimapparatuur

> 100 °C
Stoomapparaat met extra schuimtoevoeging. Het schuim dient als isolatie om een snelle afkoeling van de stoom te voorkomen.

Stoomapparatuur

> 100 °C
Sterven bovengrondse plantendelen af. Warmteoverdracht van stoom is echter aanzienlijk slechter dan van heet water. Wortels worden niet effectief aangepakt.

Heteluchtapparatuur

> 350 °C
Sterven wilde planten af door de intense hitte van de hete lucht.

Vlambranders

> 400 °C
Door het verbranden van gas worden de planten verhit, zodat ze afsterven en deel verbranden.

Onkruidborstel

Onkruidborstels of trimmers scheiden de planten van de wortels.

Sproeiprocedures

Via een sproeiapparaat wordt herbicide op de bladeren aangebracht.

Milieuschade

Heetwaterapparatuur

Weinig

Hete-schuimapparatuur

Gemiddeld

Stoomapparatuur

Weinig

Heteluchtapparatuur

Gemiddeld

Vlambranders

Hoog

Onkruidborstel

Weinig

Sproeiprocedures

Zeer hoog

Werking

Heetwaterapparatuur

Planten en wortels worden verzwakt en vernietigd, ook de zaden.

Hete-schuimapparatuur

Planten en wortels worden verzwakt en vernietigd. Beperkte dieptewerking.

Stoomapparatuur

Planten en wortels worden verzwakt en vernietigd. Beperkte dieptewerking.

Heteluchtapparatuur

Oppervlaktebegroeiing wordt vernietigd. Beperkte dieptewerking.

Vlambranders

Oppervlaktebegroeiing wordt verbrand. Beperkte dieptewerking.

Onkruidborstel

Plantdeel boven de grond wordt met staalborstels verwijderd. Geen dieptewerking

Sproeiprocedures

Herbicide verzwakt en vernietigt de celstructuur van de planten tot in de wortels.

Luidruchtig voor gebruiker

Heetwaterapparatuur

Weinig

Hete-schuimapparatuur

Weinig

Stoomapparatuur

Gemiddeld

Heteluchtapparatuur

Gemiddeld

Vlambranders

Hoog

Onkruidborstel

Gemiddeld

Sproeiprocedures

Weinig

Speciale kenmerken

Heetwaterapparatuur

Op alle ondergronden te gebruiken, ook geschikt voor lastige en moeilijk bereikbare plekken.

Hete-schuimapparatuur

Op alle ondergronden te gebruiken, ook geschikt voor lastige en moeilijk bereikbare plekken.

Stoomapparatuur

Op alle ondergronden te gebruiken, ook geschikt voor lastige en moeilijk bereikbare plekken.

Heteluchtapparatuur

Niet effectief als het vochtig is.

Vlambranders

Gebruik bij extreme droogte niet mogelijk, niet effectief als het vochtig is.

Onkruidborstel

De standaard binnen de gemeente; leidt tot gewenst schoon en verzorgd stadsbeeld omdat het onkruid direct wordt opgenomen.

Sproeiprocedures

In principe verboden, mag alleen met speciale toestemming worden gebruikt op verharde en dichte oppervlakken, bewijs van deskundigheid vereist.

Duurzaamheid/mate van werkzaamheid

Heetwaterapparatuur

Hoog

Hete-schuimapparatuur

Hoog

Stoomapparatuur

Gemiddeld

Heteluchtapparatuur

Weinig

Vlambranders

Weinig

Onkruidborstel

Gemiddeld

Sproeiprocedures

Hoog

Gebruiksfrequentie

Heetwaterapparatuur

Max. 4 toepassingen in het 1e jaar, afnemend in het volgende jaar.

Hete-schuimapparatuur

Max. 4 toepassingen in het 1e jaar, afnemend in het volgende jaar.

Stoomapparatuur

4-6 toepassingen.

Heteluchtapparatuur

Toepassing moet ca. elke 4 weken worden herhaald.

Vlambranders

Toepassing moet ca. elke 4 weken worden herhaald.

Onkruidborstel

Toepassing moet ca. elke 4 weken worden herhaald.

 

Sproeiprocedures

Max. 4 toepassingen in het 1e jaar.

Algehele beoordeling

Heetwaterapparatuur

*****

Hete-schuimapparatuur

**

Stoomapparatuur

***

Heteluchtapparatuur

**

Vlambranders

**

Onkruidborstel

***

Sproeiprocedures

**

Onkruid verdelgen met heet water

Onkruidverwijdering met heet water: effectief en milieuvriendelijk

Het overzicht van de behandelingsmethoden laat zien: onkruid kan met diverse thermische processen effectief worden verwijderd. Het principe van de thermische onkruidverdelging berust op een biochemische basisregel: de meest eiwitten denatureren vanaf een temperatuur van circa 42 °C. Dat betekent dat de eiwitten veranderen, afbreken en hun taak niet langer kunnen uitvoeren.

De daarvoor vereiste hitte kan op verschillende manieren worden bereikt en toegepast: direct als vlam of indirect via hittestraling, als heet water of als stoom. Hierbij is de methode met heet water de enige die ook de wortels bereikt. Zelfs als de wortels niet direct geheel vernietigd worden, wordt het onkruid met elke heetwaterbehandeling verder verzwakt. Als de behandeling direct vanaf het begin regelmatig wordt toegepast, wordt de groei geremd en zal de behandeling al in het 2e jaar duidelijk minder vaak nodig zijn. Als vuistregel geldt: 3 tot 4 behandelingen per jaar zijn voldoende.

Tip: pas het toe op het juiste moment

Onkruid is 's middags het best te verwijderen. De hoeveelheid water die is opgeslagen in planten varieert per moment van de dag. Het is het beste om kort na het uitlopen in het voorjaar te beginnen met de eerste toepassingen van het hete water. Naarmate de planten ouder worden, worden ze namelijk ook beter bestand tegen heet water.

Gebruik van warmwater-hogedrukreinigers

Bij het verdelgen van onkruid met heet water is de temperatuur allesbepalend: hoe heter het water, hoe efficiënter de planten kunnen worden verdelgd. Warmwater-hogedrukreinigers bieden een stabiele watertemperatuur van max. 98 °C, zodat ze net onder de stoomgrens blijven en ideaal zijn om mee te werken.

Als accessoire kunnen onkruidlansen worden gebruikt Ze zijn verschillend qua werkbreedte en oppervlaktevermogen, zo is er voor elk formaat oppervlak de passende accessoire.

Kärcher onkruidlans WR 10 voor de verdelging van onkruid met heet water
Kärcher onkruidlans WR 20 voor de verdelging van onkruid met heet water
Kärcher onkruidlans WR 50 voor de verdelging van onkruid met heet water
Kärcher onkruidlans WR 100 voor de verdelging van onkruid met heet water

Tip: Afstand sproeibalk tot het oppervlak

De optimale afstand tussen de sproeibalk van de Kärcher onkruidlans en het oppervlak ligt tussen de 5 en 15 centimeter. Binnen deze afstand kan goed gewerkt worden zonder dat de onkruidlans over de grond sleept. Bovendien is de temperatuurdaling van het water minimaal als dit het oppervlak bereikt.

Onkruid zorgvuldig verwijderen met heet water

De juiste producten voor al je toepassingen

Warmwater-hogedrukreinigers

Warmwater-hogedrukreinigers

Onkruidlans

Onkruidlansen

Accessoires hogedrukreinigers

Accessoires hogedrukreinigers