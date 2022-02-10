Onkruid verwijderen
Onkruid op effectieve wijze aanpakken is een grote uitdaging voor steden en in de landbouw. Er bestaan weliswaar chemische producten maar deze zijn vaak slecht voor het milieu en kunnen slechts in beperkte mate worden gebruikt in openbare ruimtes. Met heet water kunnen paardenbloemen, distels en dergelijke zonder gebruik van herbiciden worden verwijderd: een veilig proces voor milieu en grondoppervlakken.
Redenen om onkruid te verwijderen
Onkruid en wilde planten zijn, in tegenstelling tot gecultiveerde en sierplanten, natuurlijk groeiende planten die tevoorschijn komen zonder menselijk handelen. Er zijn veel goede redenen om onkruid te bestrijden. In de landbouw om gecultiveerde planten te beschermen. In steden en dorpen om openbare ruimten netjes en schoon te houden maar ook om schade aan wegen, openbare ruimten en bouwwerken te voorkomen.
Veel wilde kruiden groeien razendsnel en/of veroorzaken met hun wortels ernstige schade. Daarnaast ziet het er ook niet mooi uit.
Behandelingsmethoden in vogelvlucht
Voor het verdelgen van onkruid kan gebruik worden gemaakt van thermische, mechanische en chemische processen. De onderlinge verschillen liggen o.a. in de schade voor het milieu, de duurzaamheid en de mate waarin ze werken. Een overzicht van de behandelingsmethoden:
Soort proces
Heetwaterapparatuur
thermisch
Hete-schuimapparatuur
thermisch
Stoomapparatuur
thermisch
Heteluchtapparatuur
thermisch
Vlambranders
thermisch
Onkruidborstel
mechanisch
Sproeiprocedures
chemisch
Eigenschappen
Heetwaterapparatuur
Bij 98 °C
sterven boven de grond liggende plantdelen en de daaronder liggende wortels af door het hete water.
Hete-schuimapparatuur
> 100 °C
Stoomapparaat met extra schuimtoevoeging. Het schuim dient als isolatie om een snelle afkoeling van de stoom te voorkomen.
Stoomapparatuur
> 100 °C
Sterven bovengrondse plantendelen af. Warmteoverdracht van stoom is echter aanzienlijk slechter dan van heet water. Wortels worden niet effectief aangepakt.
Heteluchtapparatuur
> 350 °C
Sterven wilde planten af door de intense hitte van de hete lucht.
Vlambranders
> 400 °C
Door het verbranden van gas worden de planten verhit, zodat ze afsterven en deel verbranden.
Onkruidborstel
Onkruidborstels of trimmers scheiden de planten van de wortels.
Sproeiprocedures
Via een sproeiapparaat wordt herbicide op de bladeren aangebracht.
Milieuschade
Heetwaterapparatuur
Weinig
Hete-schuimapparatuur
Gemiddeld
Stoomapparatuur
Weinig
Heteluchtapparatuur
Gemiddeld
Vlambranders
Hoog
Onkruidborstel
Weinig
Sproeiprocedures
Zeer hoog
Werking
Heetwaterapparatuur
Planten en wortels worden verzwakt en vernietigd, ook de zaden.
Hete-schuimapparatuur
Planten en wortels worden verzwakt en vernietigd. Beperkte dieptewerking.
Stoomapparatuur
Planten en wortels worden verzwakt en vernietigd. Beperkte dieptewerking.
Heteluchtapparatuur
Oppervlaktebegroeiing wordt vernietigd. Beperkte dieptewerking.
Vlambranders
Oppervlaktebegroeiing wordt verbrand. Beperkte dieptewerking.
Onkruidborstel
Plantdeel boven de grond wordt met staalborstels verwijderd. Geen dieptewerking
Sproeiprocedures
Herbicide verzwakt en vernietigt de celstructuur van de planten tot in de wortels.
Luidruchtig voor gebruiker
Heetwaterapparatuur
Weinig
Hete-schuimapparatuur
Weinig
Stoomapparatuur
Gemiddeld
Heteluchtapparatuur
Gemiddeld
Vlambranders
Hoog
Onkruidborstel
Gemiddeld
Sproeiprocedures
Weinig
Speciale kenmerken
Heetwaterapparatuur
Op alle ondergronden te gebruiken, ook geschikt voor lastige en moeilijk bereikbare plekken.
Hete-schuimapparatuur
Op alle ondergronden te gebruiken, ook geschikt voor lastige en moeilijk bereikbare plekken.
Stoomapparatuur
Op alle ondergronden te gebruiken, ook geschikt voor lastige en moeilijk bereikbare plekken.
Heteluchtapparatuur
Niet effectief als het vochtig is.
Vlambranders
Gebruik bij extreme droogte niet mogelijk, niet effectief als het vochtig is.
Onkruidborstel
De standaard binnen de gemeente; leidt tot gewenst schoon en verzorgd stadsbeeld omdat het onkruid direct wordt opgenomen.
Sproeiprocedures
In principe verboden, mag alleen met speciale toestemming worden gebruikt op verharde en dichte oppervlakken, bewijs van deskundigheid vereist.
Duurzaamheid/mate van werkzaamheid
Heetwaterapparatuur
Hoog
Hete-schuimapparatuur
Hoog
Stoomapparatuur
Gemiddeld
Heteluchtapparatuur
Weinig
Vlambranders
Weinig
Onkruidborstel
Gemiddeld
Sproeiprocedures
Hoog
Gebruiksfrequentie
Heetwaterapparatuur
Max. 4 toepassingen in het 1e jaar, afnemend in het volgende jaar.
Hete-schuimapparatuur
Max. 4 toepassingen in het 1e jaar, afnemend in het volgende jaar.
Stoomapparatuur
4-6 toepassingen.
Heteluchtapparatuur
Toepassing moet ca. elke 4 weken worden herhaald.
Vlambranders
Toepassing moet ca. elke 4 weken worden herhaald.
Onkruidborstel
Toepassing moet ca. elke 4 weken worden herhaald.
Sproeiprocedures
Max. 4 toepassingen in het 1e jaar.
Algehele beoordeling
Heetwaterapparatuur
*****
Hete-schuimapparatuur
**
Stoomapparatuur
***
Heteluchtapparatuur
**
Vlambranders
**
Onkruidborstel
***
Sproeiprocedures
**
Onkruidverwijdering met heet water: effectief en milieuvriendelijk
Het overzicht van de behandelingsmethoden laat zien: onkruid kan met diverse thermische processen effectief worden verwijderd. Het principe van de thermische onkruidverdelging berust op een biochemische basisregel: de meest eiwitten denatureren vanaf een temperatuur van circa 42 °C. Dat betekent dat de eiwitten veranderen, afbreken en hun taak niet langer kunnen uitvoeren.
De daarvoor vereiste hitte kan op verschillende manieren worden bereikt en toegepast: direct als vlam of indirect via hittestraling, als heet water of als stoom. Hierbij is de methode met heet water de enige die ook de wortels bereikt. Zelfs als de wortels niet direct geheel vernietigd worden, wordt het onkruid met elke heetwaterbehandeling verder verzwakt. Als de behandeling direct vanaf het begin regelmatig wordt toegepast, wordt de groei geremd en zal de behandeling al in het 2e jaar duidelijk minder vaak nodig zijn. Als vuistregel geldt: 3 tot 4 behandelingen per jaar zijn voldoende.
Tip: pas het toe op het juiste moment
Onkruid is 's middags het best te verwijderen. De hoeveelheid water die is opgeslagen in planten varieert per moment van de dag. Het is het beste om kort na het uitlopen in het voorjaar te beginnen met de eerste toepassingen van het hete water. Naarmate de planten ouder worden, worden ze namelijk ook beter bestand tegen heet water.
Gebruik van warmwater-hogedrukreinigers
Bij het verdelgen van onkruid met heet water is de temperatuur allesbepalend: hoe heter het water, hoe efficiënter de planten kunnen worden verdelgd. Warmwater-hogedrukreinigers bieden een stabiele watertemperatuur van max. 98 °C, zodat ze net onder de stoomgrens blijven en ideaal zijn om mee te werken.
Als accessoire kunnen onkruidlansen worden gebruikt Ze zijn verschillend qua werkbreedte en oppervlaktevermogen, zo is er voor elk formaat oppervlak de passende accessoire.
Tip: Afstand sproeibalk tot het oppervlak
De optimale afstand tussen de sproeibalk van de Kärcher onkruidlans en het oppervlak ligt tussen de 5 en 15 centimeter. Binnen deze afstand kan goed gewerkt worden zonder dat de onkruidlans over de grond sleept. Bovendien is de temperatuurdaling van het water minimaal als dit het oppervlak bereikt.