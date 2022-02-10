Waterrecycling in wasinstallaties

Waterbehandelingssystemen: goed voor exploitanten en het milieu

Voor veel autobezitters is een regelmatig bezoek aan een carwash een must. Afgezien van veiligheidsredenen en het behoud van de waarde van de auto, vinden veel bestuurders het ook belangrijk dat hun auto er netjes uitziet. Waar het water vandaan komt en wat er daarna mee gebeurt, is voor veel mensen niet echt relevant. Voor exploitanten van portaal- en zelfbedieningswasinstallaties is dat echter wel degelijk van belang uit oogpunt van de winstgevendheid van het gebruikte systeem.

Afhankelijk van de uitrusting van de installatie en het gekozen wasprogramma verbruikt een autowasinstallatie gemiddeld 150 tot 350 liter water per autowasbeurt. In zelfbedieningswasplaatsen is de gemiddelde waterbehoefte ongeveer 80 liter per wasbeurt. Dat is niet alleen duur, het is ook nog eens nadelig voor het milieu. Vooral als voor elke wasbeurt nieuw leidingwater wordt gebruikt. Moderne behandelingsinstallaties kunnen het water recycleren en zorgen voor een gesloten circuit door het waswater in circulatie te houden. Dit betekent dat het grootste deel van het afvalwater kan worden hergebruikt. Voor elke wasbeurt is dan slechts een kleine hoeveelheid nieuw leidingwater nodig – de rest wordt teruggewonnen. Efficiënte systemen kunnen zo tot 98 procent nieuw leidingwater per wasbeurt besparen. Een investering in een waterbehandelingssysteem levert dus duidelijk een win-winsituatie op: zowel de eigenaar/exploitant als het milieu profiteren ervan.