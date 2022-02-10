Waterrecycling in wasinstallaties

Waterrecycling wordt vandaag de dag standaard toegepast in autowasinstallaties. Aan de recyclinginstallaties worden hoge ecologische, economische, bouwkundige en wettelijke eisen gesteld met het oog op een veilige werking, een lonende investering en een duurzame oplossing. Met een waterbehandelingssysteem kan namelijk tot 98 procent water worden bespaard. Niet alleen biedt dit exploitanten van (tunnel)wasinstallaties en wasstraten een schone oplossing voor het terugwinnen van water, het drukt ook nog eens aanzienlijk de exploitatiekosten.

Waterbehandeling in wasinstallaties

Waterbehandelingssystemen: goed voor exploitanten en het milieu

Voor veel autobezitters is een regelmatig bezoek aan een carwash een must. Afgezien van veiligheidsredenen en het behoud van de waarde van de auto, vinden veel bestuurders het ook belangrijk dat hun auto er netjes uitziet. Waar het water vandaan komt en wat er daarna mee gebeurt, is voor veel mensen niet echt relevant. Voor exploitanten van portaal- en zelfbedieningswasinstallaties is dat echter wel degelijk van belang uit oogpunt van de winstgevendheid van het gebruikte systeem.

Afhankelijk van de uitrusting van de installatie en het gekozen wasprogramma verbruikt een autowasinstallatie gemiddeld 150 tot 350 liter water per autowasbeurt. In zelfbedieningswasplaatsen is de gemiddelde waterbehoefte ongeveer 80 liter per wasbeurt. Dat is niet alleen duur, het is ook nog eens nadelig voor het milieu. Vooral als voor elke wasbeurt nieuw leidingwater wordt gebruikt. Moderne behandelingsinstallaties kunnen het water recycleren en zorgen voor een gesloten circuit door het waswater in circulatie te houden. Dit betekent dat het grootste deel van het afvalwater kan worden hergebruikt. Voor elke wasbeurt is dan slechts een kleine hoeveelheid nieuw leidingwater nodig – de rest wordt teruggewonnen. Efficiënte systemen kunnen zo tot 98 procent nieuw leidingwater per wasbeurt besparen. Een investering in een waterbehandelingssysteem levert dus duidelijk een win-winsituatie op: zowel de eigenaar/exploitant als het milieu profiteren ervan.

Waterbehandelingssystemen voor de carwash

Verschillende soorten waterbehandelingssystemen

Voor wasplaatsen en portaalwasinstallaties kunnen verschillende recyclingsystemen worden overwogen: biologische waterbehandelingssystemen, zandfilters of cycloonafscheiders.

Waterbehandelingsinstallaties bestaan gewoonlijk uit een ondergronds putsysteem en bovengrondse onderdelen, waaronder de tank voor gerecycled water.

  • In de eerste fase wordt het afvalwater van de autowasbeurt afgevoerd naar een voldoende grote bezinkput (slibvangput). Daar worden de in het waswater meegevoerde zwevende deeltjes afgescheiden.

  • Afhankelijk van het systeem volgen daarna één of twee biologische fasen, of wordt een geventileerde pompput gebruikt. Van daaruit worden de bovengrondse onderdelen van water voorzien.

Biologische waterbehandelingssystemen

Biologische waterbehandelingssystemen zijn ontworpen om waswater op een efficiënte en milieuvriendelijke manier te zuiveren. Het water wordt gezuiverd op basis van natuurlijke processen, met behulp van micro-organismen. Anders dan het geval is bij fysische processen kunnen hierbij ook andere afvalwaterstromen worden gezuiverd, zoals van wassystemen voor motorblokken en zelfbedieningswasplaatsen. Dankzij het afbrekende vermogen van de micro-organismen wordt het afvalwater omgezet in helder, gerecycled water. Hierdoor kan tot 98 procent van het leidingwater worden bespaard.

Biologische waterbehandelingssystemen voor de carwash

Het afvalwater uit de autowasstraat wordt in eerste instantie naar een bezinkput afgevoerd. Daar worden onopgeloste vaste deeltjes en grove vaste stoffen vastgehouden en afgezet.

Afhankelijk van de toepassing volgen daarna één of twee biologische behandelingsfasen: Micro-organismen zorgen ervoor dat opgeloste organische stoffen, zoals oliën, vetten en tensiden vrijwel volledig uit het water worden verwijderd. Naast de hoge afbrekende prestaties van de micro-organismen zorgt doeltreffende ventilatie dat het gezuiverde afvalwater absoluut reukloos is.

Daarna worden in de bovengrondse post-sedimentatiefase alle reststoffen zoals losgekomen overtollig mineraal slib uit het water gefilterd. Het gezuiverde water wordt daarna naar een opslagtank gevoerd van waaruit het kan worden gebruikt voor volgende wasbeurten.

  • Milieuvriendelijk
  • Het gezuiverde water is gewoonlijk kristalhelder en reukloos.
  • Hogere kwaliteit dan fysisch gezuiverd afvalwater
  • Geen gebruik van chemicaliën
  • Recyclingpercentage tot 98%
  • De besparing van flocculatiemiddelen leidt tot lagere exploitatie- en afvalverwijderingskosten.

Zandfiltersystemen voor de behandeling van olievrij afvalwater

Zandfilter-recyclingsystemen worden gebruikt voor het behandelen van olievrij afvalwater dat wordt geproduceerd bij het machinaal wassen van voertuigen. Het systeem tolereert slechts geringe, met tussenpozen optredende aanvoeren van olie.

Zandfiltersystemen voor waterbehandeling

Na voorbehandeling in een voldoende grote bezinkput voor afscheiding van vaste deeltjes wordt het afvalwater naar een geventileerde pompput gevoerd. Van daaruit wordt het naar een zandfilter gepompt, waar de vuildeeltjes uit het gerecyclede water worden gefilterd. Het gezuiverde water wordt vervolgens teruggevoerd naar het systeem voor de volgende wasbeurten. Om onaangename geuren te vermijden, wordt het gerecyclede water in de pompput gecirculeerd en geventileerd. Ter waarborging van continuïteit wordt aanbevolen het filtermateriaal elk jaar te vervangen.

  • Effectieve en kostenefficiënte recycling van olievrij afvalwater - zonder toevoeging van flocculatiechemicaliën.
  • Tot 85% besparing van leidingwater
  • Zandfiltersystemen kunnen deeltjes tot max. 20 μm afscheiden en, afhankelijk van hun omvang, 3.000 tot 16.000 liter recyclingwater per uur behandelen.
  • Laag energieverbruik
  • Ruimtebesparend: kan in krappe technische ruimtes worden ondergebracht

Waterbehandeling met cycloonafscheiders

Een ander systeem voor de fysische behandeling van afvalwater in wasstraten zijn cycloonafscheiders. Bij dit systeem van waterbehandeling wordt centrifugaalkracht gebruikt om vuildeeltjes af te scheiden van het waswater.

Na voorbehandeling in de bezinkput wordt het afvalwater naar de pompput gevoerd. Deze voedt het systeem, dat het water recyclet met behulp van een cycloonafscheider. Het water wordt door een trechtervormige hydrocycloon geleid, die het waswater ronddraait. De vuildeeltjes worden door de centrifugaalkracht tegen de wanden gegooid, waar ze omlaag glijden en vervolgens worden afgevoerd naar de bezinkput. Tegelijkertijd ontstaat in het midden een tweede kleine draaikolk, die het gereinigde water naar boven duwt. Daar wordt het naar een tank geleid van waaruit het weer kan worden gebruikt voor volgende wasbeurten.

  • Ten opzichte van wasinstallaties zonder recyclingsysteem verbruiken deze installaties tot 85% minder nieuw leidingwater.
  • Lage kosten
  • Weinig onderhoud
  • Geen filtermateriaal nodig, dus lagere onderhoudskosten
  • Ruimtebesparend: door hun compacte ontwerp kan dit type systemen ook in kleine technische ruimtes worden geïnstalleerd

 

De juiste keuze maken

Een vergelijking van de beschikbare processen toont aan dat biologische waterbehandeling verschillende voordelen heeft. Het waswater, dat op een efficiënte en milieuvriendelijke manier wordt behandeld, is totaal helder en geurvrij en de kwaliteit van het teruggewonnen water is aanzienlijk beter dan wordt gerealiseerd met fysische methoden.

Vergeleken met waterrecyclingsystemen met zandfilters of cycloonafscheiders gebruiken biologische behandelingssystemen wel iets meer energie, aangezien de micro-organismen van voldoende zuurstof moeten worden voorzien. Dit wordt echter gecompenseerd door de significant hogere kwaliteit van het gerecyclede water en het grote toepassingsgebied.

Een nadeel van de fysische systemen is de iets lagere kwaliteit van het behandelde gerecyclede water ten opzichte van biologische behandelingssystemen, aangezien resten reinigingsmiddelen in fysische systemen niet worden afgebroken. Bovendien kan, anders dan het geval is in biologische systemen, uitsluitend afvalwater van autowasinstallaties worden gezuiverd.

Systemen voor het wassen van vrachtwagens

Waterbehandelingssystemen zijn ook beschikbaar voor wasinstallaties voor bedrijfswagens. Ten opzichte van autowasinstallaties verschillen ze uitsluitend wat het waterverbruik en de grootte van de put betreft.

 

Wassen van bedrijfswagens
Wassen van bedrijfswagens

Bedrijfswagen wassen

Schone bedrijfswagens leveren een belangrijke bijdrage aan de positieve uitstraling van een wagenpark. Om arbeidskosten en tijd te besparen, zijn de eisen aan waskwaliteit en -snelheid hoog. De grootte en de vorm van de voertuigen vereisen echter niet alleen een speciale wastechniek - de waschemicaliën moeten ook geschikt zijn om vrachtwagens, bussen en dergelijke economisch te reinigen.

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Juridische voorwaarden: eigenaren/exploitanten moeten rekening houden met het volgende

Voorafgaand aan de koop en installatie van een waterbehandelingssysteem moeten altijd alle juridische voorwaarden (zoals bouwvergunningen en exploitatievergunningen voor autowasinstallaties en afvalwatersystemen) worden gecontroleerd. In sommige landen (zoals Duitsland en Oostenrijk) zijn waterrecyclingsystemen wettelijk verplicht bij de bouw van nieuwe autowasinstallaties.

Watervergunning voor het hele systeem

Wat de lozing van afvalwater betreft, zijn er in Duitsland twee opties. De eerste optie is een watervergunning voor het hele systeem. Daartoe moet de eigenaar/exploitant van het systeem een aanvraag inclusief alle benodigde documentatie indienen bij de bevoegde waterautoriteit. Na een onderzoek en positieve beoordeling geeft de waterautoriteit de vergunning voor de exploitatie van het systeem af.

Installatie van een waterrecyclingsysteem met ontwerpgoedkeuring

De tweede optie voor lozing van afvalwater is de installatie van een waterrecyclingsysteem met ontwerpgoedkeuring. Daartoe laat de eigenaar/exploitant de waterautoriteit weten dat hij een systeem exploiteert dat in overeenstemming is met een typegoedkeuring, waarbij geen verdere inspecties of vergunningen vereist zijn. De systemen die Kärcher voor dit toepassingsgebied levert, beschikken over de vereiste typegoedkeuring.

Bestaande autowasinstallaties

Bij bestaande autowasinstallaties beslissen de eigenaar/exploitant en de waterautoriteit of de installatie van een waterrecyclingsysteem zinvol is vanuit ecologisch en economisch oogpunt.

Kosteneffectiviteit portaalwasinstallaties 01

Tip: kiezen voor een betrouwbaar waterbehandelingssysteem

Bij de aankoopbeslissing moet niet alleen worden gelet op naleving van alle voorschriften, maar ook op de kwaliteit en betrouwbaarheid van het waterrecyclingsysteem. Immers: als het waterbehandelingssysteem uitvalt, komt het hele systeem stil te liggen. Alle afzonderlijke componenten moeten solide en onderhoudsvriendelijk zijn. Voorts moet een statusdisplay de eigenaar/exploitant op elk moment kunnen informeren over de onderhoudstoestand van de installatie en mogelijke oorzaken van storingen of defecten. Ook de service door de fabrikant van het systeem is in dit verband van belang. Een uitgebreid netwerk van klantenservicecentra en servicetechnici, die binnen 24 uur ter plaatse kunnen zijn, en een snelle levering van reserveonderdelen helpen uitvaltijden en onderhoudstijden tot een minimum te beperken. Onderhoudscontracten, een hotline en regelmatige informatie maken het serviceaanbod compleet – en zorgen voor tevreden klanten en eigenaren/-exploitanten van de installaties.

Wetten en voorschriften voor de exploitatie van wasinstallaties met waterrecyclingsystemen

  • Wet op de Waterhuishouding (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
  • Rijkswaterwet (Landeswassergesetz - LWG)
  • Verordening met betrekking tot installaties voor het hanteren van stoffen die gevaarlijk zijn voor het grondwater (Anlagenverordnung; VAwS)
  • Afvalwaterverordening (Abwasserverordnung - AbvW) met bijlage 49 inclusief de toelichtingen en uitvoeringsbesluiten van de deelstaten
  • Gemeentelijk Rioleringsstatuut, Wet inzake de gesloten kringloop van stoffen en afvalstoffenbeheer (Kommunale Entwässerungssatzung, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/ AbfG)
  • Overheidsvoorschriften voor gebouwen (Landesbauordnungen - LBO)
  • Verordeningen tankstations deelstaten (Tankstellenverordnungen der Länder)
  • Verordeningen inzake gemeentelijk afvalwaterbeheer (Kommunale Abwasserverwaltungsvorschriften)

FAQ

De systemen zijn zeer eenvoudig te onderhouden. Gewoonlijk is een visuele inspectie voldoende, aangevuld met een halfjaarlijkse onderhoudsbeurt, die door onderhoudscontracten kan worden gedekt.

Conversie van leidingwaterinstallatie naar waterrecyclinginstallatie:

Een dergelijke conversie is zinvol wanneer er wettelijke voorschriften van kracht zijn en/of de kosten voor leidingwater/afvalwater hoog zijn. In elk geval moet op basis van de cijfers van vorige wasbeurten worden nagegaan of een conversie zinvol is vanuit ecologisch en economisch oogpunt: bij zeer lage wascijfers is waterrecycling economisch gezien vaak minder geschikt vanwege het hogere energieverbruik van pompen en ventilatie.

 

Conversie bij vervanging van een oud recyclingsysteem

Dit is zinvol wanneer de waterkwaliteit van het gezuiverde waswater moet worden verbeterd en/of gestreefd wordt naar een lager energieverbruik. 

Conversie van leidingwaterinstallatie naar waterrecyclinginstallatie:

Het wassysteem moet conform zijn uitgerust. Bovendien moet het putsysteem de juiste afmetingen hebben. Indien nodig moeten nieuwe putten worden geïnstalleerd.

Vervanging van een oud recyclingsysteem door een nieuw systeem

Hierbij moet er in het bijzonder op worden gelet dat het putsysteem groot genoeg is voor het ‘nieuwe’ recyclingsysteem en dat er voldoende ruimte beschikbaar is in de technische ruimte. Mogelijk is ook een conversie of aanpassing van het putsysteem noodzakelijk.

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