Waterrecycling in wasinstallaties
Waterrecycling wordt vandaag de dag standaard toegepast in autowasinstallaties. Aan de recyclinginstallaties worden hoge ecologische, economische, bouwkundige en wettelijke eisen gesteld met het oog op een veilige werking, een lonende investering en een duurzame oplossing. Met een waterbehandelingssysteem kan namelijk tot 98 procent water worden bespaard. Niet alleen biedt dit exploitanten van (tunnel)wasinstallaties en wasstraten een schone oplossing voor het terugwinnen van water, het drukt ook nog eens aanzienlijk de exploitatiekosten.
Waterbehandelingssystemen: goed voor exploitanten en het milieu
Voor veel autobezitters is een regelmatig bezoek aan een carwash een must. Afgezien van veiligheidsredenen en het behoud van de waarde van de auto, vinden veel bestuurders het ook belangrijk dat hun auto er netjes uitziet. Waar het water vandaan komt en wat er daarna mee gebeurt, is voor veel mensen niet echt relevant. Voor exploitanten van portaal- en zelfbedieningswasinstallaties is dat echter wel degelijk van belang uit oogpunt van de winstgevendheid van het gebruikte systeem.
Afhankelijk van de uitrusting van de installatie en het gekozen wasprogramma verbruikt een autowasinstallatie gemiddeld 150 tot 350 liter water per autowasbeurt. In zelfbedieningswasplaatsen is de gemiddelde waterbehoefte ongeveer 80 liter per wasbeurt. Dat is niet alleen duur, het is ook nog eens nadelig voor het milieu. Vooral als voor elke wasbeurt nieuw leidingwater wordt gebruikt. Moderne behandelingsinstallaties kunnen het water recycleren en zorgen voor een gesloten circuit door het waswater in circulatie te houden. Dit betekent dat het grootste deel van het afvalwater kan worden hergebruikt. Voor elke wasbeurt is dan slechts een kleine hoeveelheid nieuw leidingwater nodig – de rest wordt teruggewonnen. Efficiënte systemen kunnen zo tot 98 procent nieuw leidingwater per wasbeurt besparen. Een investering in een waterbehandelingssysteem levert dus duidelijk een win-winsituatie op: zowel de eigenaar/exploitant als het milieu profiteren ervan.
Verschillende soorten waterbehandelingssystemen
Voor wasplaatsen en portaalwasinstallaties kunnen verschillende recyclingsystemen worden overwogen: biologische waterbehandelingssystemen, zandfilters of cycloonafscheiders.
Waterbehandelingsinstallaties bestaan gewoonlijk uit een ondergronds putsysteem en bovengrondse onderdelen, waaronder de tank voor gerecycled water.
- In de eerste fase wordt het afvalwater van de autowasbeurt afgevoerd naar een voldoende grote bezinkput (slibvangput). Daar worden de in het waswater meegevoerde zwevende deeltjes afgescheiden.
- Afhankelijk van het systeem volgen daarna één of twee biologische fasen, of wordt een geventileerde pompput gebruikt. Van daaruit worden de bovengrondse onderdelen van water voorzien.
Biologische waterbehandelingssystemen
Biologische waterbehandelingssystemen zijn ontworpen om waswater op een efficiënte en milieuvriendelijke manier te zuiveren. Het water wordt gezuiverd op basis van natuurlijke processen, met behulp van micro-organismen. Anders dan het geval is bij fysische processen kunnen hierbij ook andere afvalwaterstromen worden gezuiverd, zoals van wassystemen voor motorblokken en zelfbedieningswasplaatsen. Dankzij het afbrekende vermogen van de micro-organismen wordt het afvalwater omgezet in helder, gerecycled water. Hierdoor kan tot 98 procent van het leidingwater worden bespaard.
Zandfiltersystemen voor de behandeling van olievrij afvalwater
Zandfilter-recyclingsystemen worden gebruikt voor het behandelen van olievrij afvalwater dat wordt geproduceerd bij het machinaal wassen van voertuigen. Het systeem tolereert slechts geringe, met tussenpozen optredende aanvoeren van olie.
Waterbehandeling met cycloonafscheiders
Een ander systeem voor de fysische behandeling van afvalwater in wasstraten zijn cycloonafscheiders. Bij dit systeem van waterbehandeling wordt centrifugaalkracht gebruikt om vuildeeltjes af te scheiden van het waswater.
De juiste keuze maken
Een vergelijking van de beschikbare processen toont aan dat biologische waterbehandeling verschillende voordelen heeft. Het waswater, dat op een efficiënte en milieuvriendelijke manier wordt behandeld, is totaal helder en geurvrij en de kwaliteit van het teruggewonnen water is aanzienlijk beter dan wordt gerealiseerd met fysische methoden.
Vergeleken met waterrecyclingsystemen met zandfilters of cycloonafscheiders gebruiken biologische behandelingssystemen wel iets meer energie, aangezien de micro-organismen van voldoende zuurstof moeten worden voorzien. Dit wordt echter gecompenseerd door de significant hogere kwaliteit van het gerecyclede water en het grote toepassingsgebied.
Een nadeel van de fysische systemen is de iets lagere kwaliteit van het behandelde gerecyclede water ten opzichte van biologische behandelingssystemen, aangezien resten reinigingsmiddelen in fysische systemen niet worden afgebroken. Bovendien kan, anders dan het geval is in biologische systemen, uitsluitend afvalwater van autowasinstallaties worden gezuiverd.
Systemen voor het wassen van vrachtwagens
Waterbehandelingssystemen zijn ook beschikbaar voor wasinstallaties voor bedrijfswagens. Ten opzichte van autowasinstallaties verschillen ze uitsluitend wat het waterverbruik en de grootte van de put betreft.
Bedrijfswagen wassen
Schone bedrijfswagens leveren een belangrijke bijdrage aan de positieve uitstraling van een wagenpark. Om arbeidskosten en tijd te besparen, zijn de eisen aan waskwaliteit en -snelheid hoog. De grootte en de vorm van de voertuigen vereisen echter niet alleen een speciale wastechniek - de waschemicaliën moeten ook geschikt zijn om vrachtwagens, bussen en dergelijke economisch te reinigen.
Juridische voorwaarden: eigenaren/exploitanten moeten rekening houden met het volgende
Voorafgaand aan de koop en installatie van een waterbehandelingssysteem moeten altijd alle juridische voorwaarden (zoals bouwvergunningen en exploitatievergunningen voor autowasinstallaties en afvalwatersystemen) worden gecontroleerd. In sommige landen (zoals Duitsland en Oostenrijk) zijn waterrecyclingsystemen wettelijk verplicht bij de bouw van nieuwe autowasinstallaties.
Watervergunning voor het hele systeem
Wat de lozing van afvalwater betreft, zijn er in Duitsland twee opties. De eerste optie is een watervergunning voor het hele systeem. Daartoe moet de eigenaar/exploitant van het systeem een aanvraag inclusief alle benodigde documentatie indienen bij de bevoegde waterautoriteit. Na een onderzoek en positieve beoordeling geeft de waterautoriteit de vergunning voor de exploitatie van het systeem af.
Installatie van een waterrecyclingsysteem met ontwerpgoedkeuring
De tweede optie voor lozing van afvalwater is de installatie van een waterrecyclingsysteem met ontwerpgoedkeuring. Daartoe laat de eigenaar/exploitant de waterautoriteit weten dat hij een systeem exploiteert dat in overeenstemming is met een typegoedkeuring, waarbij geen verdere inspecties of vergunningen vereist zijn. De systemen die Kärcher voor dit toepassingsgebied levert, beschikken over de vereiste typegoedkeuring.
Bestaande autowasinstallaties
Bij bestaande autowasinstallaties beslissen de eigenaar/exploitant en de waterautoriteit of de installatie van een waterrecyclingsysteem zinvol is vanuit ecologisch en economisch oogpunt.
Tip: kiezen voor een betrouwbaar waterbehandelingssysteem
Bij de aankoopbeslissing moet niet alleen worden gelet op naleving van alle voorschriften, maar ook op de kwaliteit en betrouwbaarheid van het waterrecyclingsysteem. Immers: als het waterbehandelingssysteem uitvalt, komt het hele systeem stil te liggen. Alle afzonderlijke componenten moeten solide en onderhoudsvriendelijk zijn. Voorts moet een statusdisplay de eigenaar/exploitant op elk moment kunnen informeren over de onderhoudstoestand van de installatie en mogelijke oorzaken van storingen of defecten. Ook de service door de fabrikant van het systeem is in dit verband van belang. Een uitgebreid netwerk van klantenservicecentra en servicetechnici, die binnen 24 uur ter plaatse kunnen zijn, en een snelle levering van reserveonderdelen helpen uitvaltijden en onderhoudstijden tot een minimum te beperken. Onderhoudscontracten, een hotline en regelmatige informatie maken het serviceaanbod compleet – en zorgen voor tevreden klanten en eigenaren/-exploitanten van de installaties.
Wetten en voorschriften voor de exploitatie van wasinstallaties met waterrecyclingsystemen
- Wet op de Waterhuishouding (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
- Rijkswaterwet (Landeswassergesetz - LWG)
- Verordening met betrekking tot installaties voor het hanteren van stoffen die gevaarlijk zijn voor het grondwater (Anlagenverordnung; VAwS)
- Afvalwaterverordening (Abwasserverordnung - AbvW) met bijlage 49 inclusief de toelichtingen en uitvoeringsbesluiten van de deelstaten
- Gemeentelijk Rioleringsstatuut, Wet inzake de gesloten kringloop van stoffen en afvalstoffenbeheer (Kommunale Entwässerungssatzung, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/ AbfG)
- Overheidsvoorschriften voor gebouwen (Landesbauordnungen - LBO)
- Verordeningen tankstations deelstaten (Tankstellenverordnungen der Länder)
- Verordeningen inzake gemeentelijk afvalwaterbeheer (Kommunale Abwasserverwaltungsvorschriften)