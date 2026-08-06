Of het nu gaat om gemeentelijk werk in stedelijke en voorstedelijke gebieden of industriële installaties met hoge reinigingsbehoeften zoals gieterijen, cementfabrieken, mijnbouwactiviteiten: onze MCM 600 mechanische straatveegmachine is de beste optie voor de meest veeleisende veegvereisten. Het gecombineerde systeem met mechanische opname voor grote vuildeeltjes, afzuiging voor lichtere materialen en een filtersysteem bestaande uit meerdere polyesterfilters, die onder alle omstandigheden fijnstof tot PM1 effectief uitfilteren, garandeert een hoge reinigingsprestatie zonder stofwervelingen. Dit wordt ook gegarandeerd door de gesynchroniseerde besturing op beide assen, die zorgt voor een gemakkelijke wendbaarheid en dus voor maximale veegnauwkeurigheid, zelfs bij het draaien of draaien. Ook het gepatenteerde hydraulische systeem (CDS – Clever Detective System) voor automatische regeling van de bodemdruk van de centrale borstel draagt ​​bij aan de veegnauwkeurigheid. De machine is uiterst eenvoudig te bedienen dankzij het bedieningspaneel met kleurendisplay en functietoetsen naast het stuur, terwijl de cabine voor 3 personen de gebruikers de hoogste normen op het gebied van veiligheid en ergonomie biedt.