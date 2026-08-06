Veeg-/zuigmachine MCM 600
Met de mechanische straatveegmachine MCM 600 hebben gemeenten en industrie een systeem voor alle veegeisen - vooral wanneer hoge veegprestaties vereist zijn zonder opwaaiend stof.
Of het nu gaat om gemeentelijk werk in stedelijke en voorstedelijke gebieden of industriële installaties met hoge reinigingsbehoeften zoals gieterijen, cementfabrieken, mijnbouwactiviteiten: onze MCM 600 mechanische straatveegmachine is de beste optie voor de meest veeleisende veegvereisten. Het gecombineerde systeem met mechanische opname voor grote vuildeeltjes, afzuiging voor lichtere materialen en een filtersysteem bestaande uit meerdere polyesterfilters, die onder alle omstandigheden fijnstof tot PM1 effectief uitfilteren, garandeert een hoge reinigingsprestatie zonder stofwervelingen. Dit wordt ook gegarandeerd door de gesynchroniseerde besturing op beide assen, die zorgt voor een gemakkelijke wendbaarheid en dus voor maximale veegnauwkeurigheid, zelfs bij het draaien of draaien. Ook het gepatenteerde hydraulische systeem (CDS – Clever Detective System) voor automatische regeling van de bodemdruk van de centrale borstel draagt bij aan de veegnauwkeurigheid. De machine is uiterst eenvoudig te bedienen dankzij het bedieningspaneel met kleurendisplay en functietoetsen naast het stuur, terwijl de cabine voor 3 personen de gebruikers de hoogste normen op het gebied van veiligheid en ergonomie biedt.
Kenmerken en voordelen
Gesynchroniseerde vierwielbesturing
- Hoge veegnauwkeurigheid ook bij het draaien dankzij optimale wendbaarheid.
Ergonomische en comfortabele cabine
- Volledige controle in alle werkfasen en uitstekende rijomstandigheden.
- Met 3 geautoriseerde stoelen zonder middentunnel voor gemakkelijke toegang.
- Voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van ergonomie, veiligheid en comfort.
Gepatenteerd hydraulisch systeem
- Voor de automatische regeling van de bodemdruk van de centrale borstel.
- Zorgt voor een constante borstelbelasting op de grond op alle oppervlakken.
- Voor maximale veegnauwkeurigheid en minimale slijtage van de borstel.
Alle rij- en bedieningsfuncties zijn eenvoudig te bedienen
- Handig bedieningspaneel met kleurendisplay en functietoetsen naast het stuur.
- Intuïtieve graphics en gebruiksvriendelijke bediening voor korte leerfasen.
Hydrostatische, elektronisch gestuurde aandrijving met lastdetectie
- Optimaliseert de prestatie / verbruik-verhouding onder alle omstandigheden.
- Eco-modus zorgt voor extra brandstofbesparing tot 25 procent.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving op twee wielen
|Motorenfabrikant
|VM
|Cilinderinhoud (cm³)
|4500
|Cilinder
|6
|Volume brandstoftank (l)
|220
|Emissienorm
|Euro 6c
|rijsnelheid (km/u)
|40
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|2400
|Werkbreedte met 3 zijborstels ( )
|3550
|Vuilreservoir (l)
|6000
|Schoonwatertank (l)
|500
|Wielbasis ( )
|3230
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|13000
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|5450 x 2155 x 2920
Uitvoering
- Roetfilter
- Stuurbekrachtiging
- Comfortabele stoel
- Verwarming en airconditioning
- Verwarming
- Regelbaar toerental voor de zijbezems