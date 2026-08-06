De modellen uit de S-serie met een vermogen tot 130 pk behoren tot de krachtigste knikgestuurde machines op de markt. Ze kunnen snel worden omgebouwd voor winterdienst, vegen of tuinonderhoud. De standaard fronthef (CAT II) met een hefvermogen van 2700 kilogram, de mechanische aftakas en een hydraulische capaciteit tot 120 liter maken uitdagend werk mogelijk. Dankzij de driedimensionale beweging van de fronthef kan het werktuig worden aangepast aan de betreffende werksituatie. Trillingen tussen voertuig en aangekoppelde werktuigen kunnen worden gecompenseerd en geabsorbeerd via de hydrauliek. Dit maakt snellere transportritten mogelijk, verbetert de rijveiligheid en beschermt voertuig en werktuigdrager. Een permanente vierwielaandrijving zorgt voor een constante tractie en bodemcontact, terwijl een mechanisch differentieelslot zorgt voor een gelijkmatige krachtoverbrenging naar beide assen bij extreme belasting. De Dual Drive tractieaandrijving garandeert een optimaal gebruik tussen hydrostatische en mechanische tractieaandrijving. De hydrostatische wiellastcompensatie is aanwezig voor veiligheid bij het draaien op hellingen, het rijden over stoepranden en bij het gebruik van grote aanbouwdelen met een hoog zwaartepunt. Het voertuig is ook leverbaar met een tweepersoonscabine.