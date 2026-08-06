Werktuigdrager Holder S 75

Robust, strong and all-terrain: the multifunctional Holder S 75 implement carrier is a real powerhouse – the ideal municipal vehicle for year-round use under the toughest conditions.

Of het nu gaat om winterdienst of groenonderhoud en irrigatie, de nieuwe Holder S 75 voert een breed scala aan taken van topkwaliteit voor u uit. De knikbesturing garandeert maximale wendbaarheid, zelfs in smalle ruimtes of op trottoirs. Dit maakt wendbaar, nauwkeurig en richtingsstabiel werken met perfecte resultaten mogelijk. De permanente vierwielaandrijving verdeelt het vermogen van de 75 pk sterke motor optimaal over alle vier de wielen en zorgt voor een uitstekende tractie. Met een doorrijbreedte van 1,31 meter (afhankelijk van de banden) bereikt de gemeentelijke werktuigdrager 365 dagen per jaar moeiteloos elke hoek van het werkgebied. Zelfs de zwaarste werkzaamheden kunnen eenvoudig worden aangestuurd vanuit de comfortcabine.

Kenmerken en voordelen
Werktuigdrager Holder S 75: Veel instelmogelijkheden voor voertuigtypen, uitvoeringen en uitbreidingsopties
Veel instelmogelijkheden voor voertuigtypen, uitvoeringen en uitbreidingsopties
Flexibel gebruik en grote keuze aan krachtige aanbouwdelen. Dankzij het snelwisselsysteem kan één persoon de aanbouwdelen zonder gereedschap verwisselen. Twee gestandaardiseerde uitrustingsstukkencompartimenten (voor/achter) en een 3e uitrustingsstukcompartiment voor halfgedragen werktuigen.
Werktuigdrager Holder S 75: Ergonomische en comfortabele cabine
Ergonomische en comfortabele cabine
Optimaal ruimteklimaat bij elk weer door airconditioning, verwarming en draaibare luchtblazers. 360° zicht rondom voor een duidelijk zicht op het werkgebied en veilig manoeuvreren. Ergonomisch vormgegeven werkgebied.
Werktuigdrager Holder S 75: Gemakkelijke servicetoegang
Gemakkelijke servicetoegang
Dagelijkse servicewerkzaamheden zijn mogelijk zonder dat de aanbouwwerktuigen hoeven te worden verwijderd Hydraulisch kantelbaar motorcompartimentdeksel maakt kantelen met halfgedragen werktuig mogelijk. Zijdelen rechts en links draaibaar of uitklapbaar.
Specificaties

Technische gegevens

drijfveer Diesel
Tractie-aandrijving Vierwielaandrijving
Motorenfabrikant Deutz
Motorvermogen 80 kW (kW) 55
Cilinderinhoud (cm³) 3621
Cilinder 4
Emissienorm STAGE V
Brandstoftank (l) 84
rijsnelheid (km/u) 40
Werksnelheid (km/u) 20
Wielbasis (mm) 1827
Toegestaan totaal gewicht (kg) 5500
Gewicht zonder accessoires (kg) 3500
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3500
Afmetingen (L × B × H) (mm) 4000 x 1600 x 2300

Uitvoering

  • Roetfilter
  • Airconditioning
  • Verwarming
  • Zwaailicht
  • Het hele jaar door inzetbaar
Werktuigdrager Holder S 75
Werktuigdrager Holder S 75
Werktuigdrager Holder S 75
Videos
Toepassingen
  • Geschikt voor tuinonderhoud, winterdienst, maar ook voor vegen en schoonmaken