Werktuigdrager Holder S 75
Robust, strong and all-terrain: the multifunctional Holder S 75 implement carrier is a real powerhouse – the ideal municipal vehicle for year-round use under the toughest conditions.
Of het nu gaat om winterdienst of groenonderhoud en irrigatie, de nieuwe Holder S 75 voert een breed scala aan taken van topkwaliteit voor u uit. De knikbesturing garandeert maximale wendbaarheid, zelfs in smalle ruimtes of op trottoirs. Dit maakt wendbaar, nauwkeurig en richtingsstabiel werken met perfecte resultaten mogelijk. De permanente vierwielaandrijving verdeelt het vermogen van de 75 pk sterke motor optimaal over alle vier de wielen en zorgt voor een uitstekende tractie. Met een doorrijbreedte van 1,31 meter (afhankelijk van de banden) bereikt de gemeentelijke werktuigdrager 365 dagen per jaar moeiteloos elke hoek van het werkgebied. Zelfs de zwaarste werkzaamheden kunnen eenvoudig worden aangestuurd vanuit de comfortcabine.
Kenmerken en voordelen
Veel instelmogelijkheden voor voertuigtypen, uitvoeringen en uitbreidingsoptiesFlexibel gebruik en grote keuze aan krachtige aanbouwdelen. Dankzij het snelwisselsysteem kan één persoon de aanbouwdelen zonder gereedschap verwisselen. Twee gestandaardiseerde uitrustingsstukkencompartimenten (voor/achter) en een 3e uitrustingsstukcompartiment voor halfgedragen werktuigen.
Ergonomische en comfortabele cabineOptimaal ruimteklimaat bij elk weer door airconditioning, verwarming en draaibare luchtblazers. 360° zicht rondom voor een duidelijk zicht op het werkgebied en veilig manoeuvreren. Ergonomisch vormgegeven werkgebied.
Gemakkelijke servicetoegangDagelijkse servicewerkzaamheden zijn mogelijk zonder dat de aanbouwwerktuigen hoeven te worden verwijderd Hydraulisch kantelbaar motorcompartimentdeksel maakt kantelen met halfgedragen werktuig mogelijk. Zijdelen rechts en links draaibaar of uitklapbaar.
Specificaties
Technische gegevens
|drijfveer
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Deutz
|Motorvermogen 80 kW (kW)
|55
|Cilinderinhoud (cm³)
|3621
|Cilinder
|4
|Emissienorm
|STAGE V
|Brandstoftank (l)
|84
|rijsnelheid (km/u)
|40
|Werksnelheid (km/u)
|20
|Wielbasis (mm)
|1827
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|5500
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3500
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3500
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|4000 x 1600 x 2300
Uitvoering
- Roetfilter
- Airconditioning
- Verwarming
- Zwaailicht
- Het hele jaar door inzetbaar
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Toepassingen
- Geschikt voor tuinonderhoud, winterdienst, maar ook voor vegen en schoonmaken