Of het nu gaat om winterdienst of groenonderhoud en irrigatie, de nieuwe Holder S 75 voert een breed scala aan taken van topkwaliteit voor u uit. De knikbesturing garandeert maximale wendbaarheid, zelfs in smalle ruimtes of op trottoirs. Dit maakt wendbaar, nauwkeurig en richtingsstabiel werken met perfecte resultaten mogelijk. De permanente vierwielaandrijving verdeelt het vermogen van de 75 pk sterke motor optimaal over alle vier de wielen en zorgt voor een uitstekende tractie. Met een doorrijbreedte van 1,31 meter (afhankelijk van de banden) bereikt de gemeentelijke werktuigdrager 365 dagen per jaar moeiteloos elke hoek van het werkgebied. Zelfs de zwaarste werkzaamheden kunnen eenvoudig worden aangestuurd vanuit de comfortcabine.