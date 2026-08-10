Classic raamreinigingsset

Glasbewassing set met alle benodigdheden voor professionele glasbewassing

Set bevat: Light MultiLink-raamwisser 35 cm, polyester raamwisserhoes 35 cm, polyester raamwisserhoes met schuurvezels 35 cm, handgreep voor Pro MultiLink-raamwisser, rail 25/34/45 cm, vervangend rubber voor raamwisser, telescoopsteel 2 x 125 cm, metalen schraper in doos met 10 x mesjes 35 x 13,5 x 7 cm, ruitenwisser met kort handvat, reservemesjes, MultiLink-scharnier telescoopstelen D 21 mm, Premium MF-doek Pure blauw 40 x 40 cm 5 x, werktas.

Kenmerken en voordelen
Alles bij de hand
LAMPO snelwisselsysteem
Specificaties

Technische gegevens

Materiaal Aluminium / PP / Rubber / VADER / PP / POM / PET
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 4
Gewicht incl. verpakking (kg) 5,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1460 x 130 x 245
Afmetingen, verpakt (mm) 1460 x 130 x 124

Uitvoering

  • MultiLink-aansluiting
  • Italiaans schroefdraad
Toepassingen
  • Ramen
Accessoires