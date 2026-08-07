Classic katoenen mop met lussen 40 cm
De lussen en buitenste franjes van deze mophoes zijn grotendeels gemaakt van zacht katoen. Met riembevestiging voor gebruik met het vlakmopsysteem met emmer en pers van Kärcher.
Eenvoudig in gebruik en contactloos dankzij de lipbevestiging en ideaal voor zeer sterke vervuilingen, ook op oneffen vloeren: de katoenen dweil van Kärcher. De lussen en buitenste franjes van de mophoes hebben een hoog percentage katoen, de gelijkmatige lusverdeling zorgt voor een optimale opname van vuil en vocht en in combinatie met de dicht op elkaar geplaatste buitenfranjes een zeer goede verwijdering van grof vuil met goede glij-eigenschappen aan de dezelfde tijd. Daarnaast heeft de mophoes in totaal 4 lussen in de kleuren blauw, rood, geel en groen. Met behulp van dit kleurgecodeerde systeem kan de mop duidelijk worden toegewezen aan een specifiek reinigingsgebied en wordt kruisbesmetting effectief voorkomen - de lussen die niet nodig zijn, worden eenvoudig afgesneden. De katoenen dweil is geschikt voor gebruik in het vlakmopsysteem met dubbele emmerkarren of enkele emmerkarren en pers.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|CLASSIC
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tabbladen
|Materiaal
|70% katoen / 30% PET
|Textiel materiaal
|Katoenmix
|Productiemethode:
|PET-draagstof met opgenaaide lussen
|Textielstructuur
|Lus stapel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|circa 250
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging