Premium MF-dweil getwijnd blauw met lussen EU Ecolabel 40 cm
Kortvezelige microvezelmop met praktische tabfixatie en kortpolige lussen. Ideaal voor efficiënt gebruik met de dubbele of enkele emmerwagen en de pers.
Effectief, eenvoudig en contactloos: de microvezelmop met kortpolige lussen overtuigt door de slimme bevestiging met praktische lipjes - voor hygiënische en efficiënte schoonmaakprocessen. Dit voorkomt huidcontact tijdens en na het schoonmaken. Dankzij hun uitstekende wrijvingseigenschappen zorgen de fijne korte vezels voor een uitstekende vocht- en vuilopname en betrouwbare schoonmaakprestaties. De 40 centimeter brede mop is ideaal voor de basisreiniging van gladde vloeren met een lichte structuur en waterbestendige vloeren. De microvezelmop kan ook worden gebruikt met de Kärcher trolley met dubbele emmer of de trolley met enkele emmer en de pers. Om kruisbesmetting te voorkomen, kan de mop dankzij de kleurcodering duidelijk worden toegewezen aan de overeenkomstige schoonmaakzone. Geschikt voor mophouders met nokken van 40 centimeter.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|CLASSIC
|Vloertype:
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tabbladen
|Materiaal
|85% PET / 15% PA
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Productiemethode:
|Poolstof (reinigingslaag)
|Textielstructuur
|Lus stapel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|max. 60
|Wascycli¹⁾
|circa 300
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 350
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een droger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging