Effectief, eenvoudig en contactloos: de microvezelmop met kortpolige lussen overtuigt door de slimme bevestiging met praktische lipjes - voor hygiënische en efficiënte schoonmaakprocessen. Dit voorkomt huidcontact tijdens en na het schoonmaken. Dankzij hun uitstekende wrijvingseigenschappen zorgen de fijne korte vezels voor een uitstekende vocht- en vuilopname en betrouwbare schoonmaakprestaties. De 40 centimeter brede mop is ideaal voor de basisreiniging van gladde vloeren met een lichte structuur en waterbestendige vloeren. De microvezelmop kan ook worden gebruikt met de Kärcher trolley met dubbele emmer of de trolley met enkele emmer en de pers. Om kruisbesmetting te voorkomen, kan de mop dankzij de kleurcodering duidelijk worden toegewezen aan de overeenkomstige schoonmaakzone. Geschikt voor mophouders met nokken van 40 centimeter.