De schurende microvezelmop heeft korte, fijne vezels en een schuurband van geïntegreerde polyamidevezels en robuuste polypropyleenborstels. Dit maakt het ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil bij het reinigen van gladde en licht gestructureerde, waterbestendige vloeren. Dankzij een slimme flapfixatie wordt elk huidcontact tussen het schoonmaakpersoneel en de mophoezen tijdens of na het reinigen vermeden. Daarnaast heeft de mophoes in totaal 4 lussen in de kleuren blauw, rood, geel en groen. Met behulp van dit kleurgecodeerde systeem kan de hoes duidelijk worden toegewezen aan een specifiek reinigingsgebied en wordt kruisbesmetting effectief voorkomen - de lussen die niet nodig zijn, worden eenvoudigweg afgesneden. De microvezelmop is geschikt voor gebruik in het vlakmopsysteem met een dubbele emmerwagen of een enkele emmerwagen en pers van Kärcher.