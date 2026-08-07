Premium dweilset klittenbandsysteem ErgoHandle TriJet 40 cm
Premium dweilset met klittenbandsysteem ErgoHandle TriJet 40 cm: 1 steel met reservoir met dubbele ergonomische draaibare handgreep, 1 klittenbandhouder 40 cm, 1 standaard MF-dweil met gesneden pool TriJet klittenbandsysteem 40 cm.
Sproeimopsysteem met klittenband en geïntegreerde tank, voor reinigen zonder emmer. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals trappen en voor het snel en nauwkeurig reinigen van spontaan vuil. Ook te gebruiken in combinatie met machinale reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|klittenband
|Materiaal
|Aluminium / Staal / PP / Rubber / POM
|Type steel
|Stijf
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,9
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|1,6
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 90
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 90 x 1580
Uitvoering
- Ergo-aansluiting
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging