Premium dweilset klittenbandsysteem OneJet 40 cm
Sproeimopsysteem met klittenbandhouder voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen en voor het verdelen van desinfectiemiddelen voor gerichte vloerdesinfectie.
Ideaal voor vochtige en natte reiniging en voor het verdelen van desinfectiemiddelen voor gerichte vloerdesinfectie: het spraymopsysteem met klittenbandhouder voor gebruik met wegwerptextiel of wasbare moppen. De reinigingsoplossing of het desinfectiemiddel wordt direct vóór de dweil op de vloer aangebracht, waardoor kleinere oppervlakken snel en op aanvraag kunnen worden gereinigd of gedesinfecteerd. Kleurgecodeerde flessen zorgen voor hygiënische eisen. Set inclusief een gele kleurgecodeerde fles van 0,66 liter.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|klittenband
|Materiaal
|Aluminium / siliconen / PP
|Type steel
|Stijf
|Stam lengte (mm)
|1550
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|1,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 95
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 95 x 1550
Videos
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging