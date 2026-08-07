Ideaal voor vochtige en natte reiniging en voor het verdelen van desinfectiemiddelen voor gerichte vloerdesinfectie: het spraymopsysteem met klittenbandhouder voor gebruik met wegwerptextiel of wasbare moppen. De reinigingsoplossing of het desinfectiemiddel wordt direct vóór de dweil op de vloer aangebracht, waardoor kleinere oppervlakken snel en op aanvraag kunnen worden gereinigd of gedesinfecteerd. Kleurgecodeerde flessen zorgen voor hygiënische eisen. Set inclusief een gele kleurgecodeerde fles van 0,66 liter.