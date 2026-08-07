Premium dweilset klittenbandsysteem TriJet 40 cm

Premium dweilset met klittenbandsysteem TriJet 40 cm: 1 steel met reservoir, 1 klittenbandhouder 40 cm, 1 standaard MF-dweil met gesneden pool TriJet klittenbandsysteem 40 cm.

Sproeimopsysteem met klittenband en geïntegreerde tank, voor reinigen zonder emmer. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals trappen en voor het snel en nauwkeurig reinigen van spontaan vuil. Ook te gebruiken in combinatie met machinale reiniging.

Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie klittenband
Materiaal Aluminium / PP / Rubber / Staal / POM
Type steel Stijf
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,9
Gewicht incl. verpakking (kg) 2,3
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 90
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 90 x 1580
Premium dweilset klittenbandsysteem TriJet 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
Accessoires