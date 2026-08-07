Kentucky-mopsteel 17,5 cm

Kentucky mophouder van duurzaam, roestvrij en recyclebaar polypropyleen voor gebruik met Kentucky moppen van Kärcher.

Compatibel met alle stelen met gatdiameters tussen 18 en 23 mm: de Kentucky mophouder voor gebruik met de Kentucky moppen van Kärcher. De houder is geheel gemaakt van polypropyleen, is recyclebaar, zeer duurzaam en natuurlijk roestvrij.

Specificaties

Technische gegevens

programma CLASSIC
Textiel fixatie dweil clip
Materiaal PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 175 x 140
Afmetingen, verpakt (mm) 175 x 140 x 30
Kentucky-mopsteel 17,5 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
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