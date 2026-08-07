Premium mophouder klittenbandsysteem 40 cm

Hoogwaardige klittenbandhouder van kunststof in een breedte van 40 cm van Kärcher, voorzien van bloksysteem. Gemakkelijk en snel te gebruiken.

Klittenbandhouder in een 40 cm brede uitvoering van Kärcher. De houder met klittenbandsluiting is geschikt voor gebruik met alle stelen met een gatdiameter van 18 tot 23 mm, zoals onze aluminium en telescoopstelen.

Specificaties

Technische gegevens

programma ADVANCED
Textiel fixatie klittenband
Materiaal VADER / Glasvezel / PP
Werkbreedte (cm) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,3
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 95
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 100 x 45
Premium mophouder klittenbandsysteem 40 cm
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
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