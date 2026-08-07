Premium mophouder klittenbandsysteem 40 cm
Hoogwaardige klittenbandhouder van kunststof in een breedte van 40 cm van Kärcher, voorzien van bloksysteem. Gemakkelijk en snel te gebruiken.
Klittenbandhouder in een 40 cm brede uitvoering van Kärcher. De houder met klittenbandsluiting is geschikt voor gebruik met alle stelen met een gatdiameter van 18 tot 23 mm, zoals onze aluminium en telescoopstelen.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED
|Textiel fixatie
|klittenband
|Materiaal
|VADER / Glasvezel / PP
|Werkbreedte (cm)
|40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 95
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 100 x 45
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen