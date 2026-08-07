Standaard dweilhouder met zakje 40 cm

Tassenhouder van polyamide met blokkensysteem.

Vlakmopsysteem met zakken, geschikt voor geconditioneerde reiniging: in een emmer, via een verwerkingssysteem of met een spuitmopsysteem met geïntegreerde tank. Ideaal voor professionele reiniging van horizontale en verticale oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Textiel fixatie Tassen
Materiaal VADER / Glasvezel / PP
Werkbreedte (cm) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,4
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 110
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 110 x 160
Standaard dweilhouder met zakje 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Accessoires