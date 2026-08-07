Standaard dweilhouder met zakje 40 cm
Tassenhouder van polyamide met blokkensysteem.
Vlakmopsysteem met zakken, geschikt voor geconditioneerde reiniging: in een emmer, via een verwerkingssysteem of met een spuitmopsysteem met geïntegreerde tank. Ideaal voor professionele reiniging van horizontale en verticale oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Textiel fixatie
|Tassen
|Materiaal
|VADER / Glasvezel / PP
|Werkbreedte (cm)
|40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 110
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 110 x 160
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen