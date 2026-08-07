Met ergonomische handgreep voor moeiteloos reinigen en ideaal voor efficiënte reiniging van zowel verticale als horizontale oppervlakken: de handpadhouder voor 30 cm lange microvezelhoezen met klittenband van Kärcher. In vergelijking met doeken hebben de houder en de hoes een aanzienlijk groter steunoppervlak, wat de productiviteit tijdens het reinigen aanzienlijk verhoogt.