Premium mophouder met klittenbandsysteem 30 cm
Houder met klittenbandsysteem, dweilclips, bloksysteem voor 30 cm lange mophoezen met klittenbandsluiting en 360° draaibare, beweegbare verbinding voor gemakkelijke reiniging.
Voor 30 centimeter lange mophoezen met klittenband: de klittenbandhouder met bloksysteem en mopclips is ideaal voor professionele hoogwaardige reiniging van verticale en horizontale oppervlakken dankzij het 360° draaibare gewricht. In vergelijking met reinigingsinzetstukken met doeken biedt de combinatie van houder en mophoes een aanzienlijk groter contactoppervlak en dus een aanzienlijk hogere productiviteit. De klittenbandhouder van Kärcher is compatibel met alle handgrepen met een gatdiameter van 18 tot 23 millimeter.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b) (mm)
|300 x 95
|Afmetingen, verpakt (mm)
|300 x 95 x 1600
Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging
- Oppervlakte wasruimte - nat reinigen