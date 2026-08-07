De 30 liter, duurzame en roestvrije pedaalemmer is gemaakt van recyclebaar kunststof (met meer dan 60% gerecyclede inhoud) en is geschikt voor vuilniszakken in het formaat 70×40 centimeter. Dankzij het voetpedaal, dat het deksel opent via een stevige kunststof stang, kan handcontact met de bak vermeden worden. Bovendien zijn alle onderdelen zeer eenvoudig hygiënisch schoon te maken.