De VehiclePro borstelshampoo RM 811 Classic is geschikt voor gebruik in wasinstallaties voor auto's en bedrijfsvoertuigen en verwijdert op betrouwbare wijze vet, olie, uitlaatgassen en typisch wegvuil, terwijl het glijvermogen van de borstels efficiënt wordt ondersteund en tegelijkertijd hun -vervuiling en daarmee behoud van de functionaliteit. Daarnaast kan RM 811 Classic ook gebruikt worden als actief schuim en beschermt het de gelakte oppervlakken. De borstelshampoo met hoog rendement maakt het mogelijk om tot 100 auto's per liter te reinigen, is afgestemd op volgende wasproducten en voorkomt zo eventuele strepen op de lak. De oppervlakteactieve stoffen in de formulering zijn biologisch afbreekbaar volgens de OESO en het scheidt ook snel olie en water in de olieafscheider.