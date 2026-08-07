VehiclePro Borstelshampoo RM 811 Classic, 20l
Geconcentreerde, reinigingsactieve, wascompatibele, VDA-conforme borstelshampoo. De combinatie van actieve ingrediënten ondersteunt de smering van de borstels en beschermt zo het voertuigoppervlak.
De VehiclePro borstelshampoo RM 811 Classic is geschikt voor gebruik in wasinstallaties voor auto's en bedrijfsvoertuigen en verwijdert op betrouwbare wijze vet, olie, uitlaatgassen en typisch wegvuil, terwijl het glijvermogen van de borstels efficiënt wordt ondersteund en tegelijkertijd hun -vervuiling en daarmee behoud van de functionaliteit. Daarnaast kan RM 811 Classic ook gebruikt worden als actief schuim en beschermt het de gelakte oppervlakken. De borstelshampoo met hoog rendement maakt het mogelijk om tot 100 auto's per liter te reinigen, is afgestemd op volgende wasproducten en voorkomt zo eventuele strepen op de lak. De oppervlakteactieve stoffen in de formulering zijn biologisch afbreekbaar volgens de OESO en het scheidt ook snel olie en water in de olieafscheider.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|9
|Gewicht (kg)
|20,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Eigenschappen
- Effectieve borstelshampoo voor het wassen van auto's en bedrijfsvoertuigen
- Verwijdert betrouwbaar vuil van vet, olie, emissies en insecten
- Ondersteunt het glijden van de borstel en beschermt het voertuigoppervlak
- Vermindert aanzienlijk het opnieuw vuil worden van de borstels
- Is compatibel met was en voorkomt zo streepvorming op het lakoppervlak
- VDA-conform
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P302 + P352b BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
Toepassingen
- Voertuigen
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen