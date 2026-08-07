VehiclePro wasplaats- en tegelreiniger RM 841, 20l
Zuur wasstraat- en tegelreinigerconcentraat verwijdert snel en effectief kalk, vet, was- en detergentresten en roestsporen van alle zuurbestendige oppervlakken.
Voor de basis- en onderhoudsreiniging van betegelde wasstraten en wasportalen met hogedrukreinigers of sproeiers: de VehiclePro RM 841 wasstraat- en tegelreiniger van Kärcher. De zure reiniger verwijdert snel en effectief hardnekkige kalk-, olie-, vet- en roestafzettingen en resten van reinigingsmiddelen en was van alle zuurbestendige oppervlakken. Het aangename, fris ruikende reinigingsmiddel is vrij van NTA, minerale oliën en minerale koolwaterstoffen, en de oppervlakteactieve stoffen die het bevat zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met EEG 648/2004. Dankzij zijn snelle olie/waterafscheidende eigenschappen is RM 841 ook gemakkelijk te verwijderen.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|Gewicht (kg)
|21,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 240 x 390
Eigenschappen
- Effectieve, zure reiniger voor autowashallen en autowasstraten
- Verwijdert snel en effectief kalk-, olie-, vet- en roestafzettingen en reinigingsmiddelresten
- Verwijdert op betrouwbare wijze hardnekkige kalkaanslag
- Geschikt voor basis- en onderhoudsreiniging
- Snel effectief
- Aangename, frisse geur
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij
- Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Wasinstallaties en washalls