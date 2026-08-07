Voor de basis- en onderhoudsreiniging van betegelde wasstraten en wasportalen met hogedrukreinigers of sproeiers: de VehiclePro RM 841 wasstraat- en tegelreiniger van Kärcher. De zure reiniger verwijdert snel en effectief hardnekkige kalk-, olie-, vet- en roestafzettingen en resten van reinigingsmiddelen en was van alle zuurbestendige oppervlakken. Het aangename, fris ruikende reinigingsmiddel is vrij van NTA, minerale oliën en minerale koolwaterstoffen, en de oppervlakteactieve stoffen die het bevat zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met EEG 648/2004. Dankzij zijn snelle olie/waterafscheidende eigenschappen is RM 841 ook gemakkelijk te verwijderen.