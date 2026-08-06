Eenschijfsmachine BDS 43/DUO C
Eenschijfsmachine BDS 43 / DUO C, die universeel inzetbaar is voor het reinigen, polijsten en schuren van verschillende soorten vloeren.
Met een werkbreedte van 43 centimeter, variabel toerental (150 of 300 tpm) en een krachtige motor van 1500 watt maakt onze BDS 43 / DUO C eenschijfsmachine een breed scala aan toepassingen mogelijk. Het apparaat is geschikt voor het reinigen van harde en elastische vloeren en tapijt, voor het polijsten van verschillende soorten vloeren en zelfs voor het schuren van parket. De BDS 43 / DUO C maakt indruk met zijn uiterst gebruiksvriendelijke, rustige loop. De brede handgreep maakt het apparaat ook gemakkelijk in gebruik, zodat zelfs onervaren gebruikers er gemakkelijk mee om kunnen gaan.
Kenmerken en voordelen
Twee snelhedenKeuze tussen 150–150 omw/min en 300–300 omw/min per tuimelschakelaar. Schakelaar eenvoudig bereikbaar op tussenstuk.
Uitermate stilOok in te zetten op zeer geluidsgevoelige locaties (bijv. hotel, ziekenhuis of kantoor).
Sterke motorZeer robuuste uitvoering die lang meegaat. Hoog koppel voor efficiënt werken.
Zeer laag dek
- Voor reiniging onder meubilair en radiatoren.
Grote wielen
- Ook over langere afstanden gemakkelijk te vervoeren.
- Ook traptreden worden moeiteloos overwonnen.
Uitgebreid toebehoren
- Op de toepassing afgestemde accessoires zoals reservoir, borstels met verschillende hardheid, padhouders, verschillende pads, microvezelpad, diamantpads enz.
- Systematisch reinige: voor elke toepassing de juise toebehoren.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkhoogte (mm)
|90
|Borstelsnelheid (tpm)
|150 - 300
|Borstelcontactdruk (kg)
|45
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Spanning (V)
|220
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|49,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|940 x 430 x 1070
Verpakkingsinhoud
- Padhouder
Uitvoering
- Tank optioneel: 10 l
- Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van harde, elastische en textiele vloerbedekkingen
- Ook geschikt voor het polijsten en schuren van parket
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen BDS 43/DUO C
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.