SCHROB-/ZUIGMACHINE BDS 43/ Orbital C
Eenschijfsmachine BDS 43 / Orbital C, die universeel inzetbaar is voor het reinigen, polijsten en schuren van verschillende soorten vloeren.
Maximale reinigingsefficiëntie, breed scala aan toepassingen, gebruiksvriendelijke bediening: onze nieuwe orbital eenschijfsmachine BDS 43 / Orbital C is bijzonder indrukwekkend op het gebied van gebouwreiniging, of het nu in kantoren, winkels, ziekenhuizen of scholen is. Met innovatieve technologie combineert de machine orbitale en roterende bewegingen tot een constante trilling en maakt zo een breed scala aan toepassingen mogelijk, van diep schrobben tot polijsten en kristalliseren tot strippen. Hun werkbreedte van 43 centimeter maakt het ook mogelijk om in krappe of afgelegen gebieden te werken.
Kenmerken en voordelen
Intuïtieve en eenvoudige bedieningPrettige en eenvoudige bediening. Zeer goede balans en geluidsarm. Helpt bedieningsfouten te voorkomen.
Omgekeerde handgreepmodusVerhoogt de borsteldruk van 38 naar maximaal 55 kilogram. Hoge reinigingsefficiëntie, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Gemakkelijk te werken, zelfs in kleine ruimtes.
90 ° kantelbare kopMaakt een snelle en gemakkelijke vervanging van de pad mogelijk. Verhoogt het comfort, vermijdt natte kussens op vloeren.
Roto-orbitale beweging
- Uitstekende schrobresultaten met tot wel 50% kortere reinigingstijd.
- Uitstekende reinigingsresultaten op alle soorten vloeren.
- Lagere schoonmaak- en trainingskosten.
Sterke motor
- Zeer robuuste uitvoering die lang meegaat.
- Krachtig bij diverse toepassingen.
- Minder gebruik- en servicekosten.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkhoogte (mm)
|100
|Schoonwaterreservoir (l)
|12
|Borstelsnelheid (tpm)
|60
|Borstelcontactdruk (kg)
|38 - 55
|oscillaties (O/min)
|1500
|geluidsniveau (dB(A))
|54
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|52,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1070 x 570 x 430
Verpakkingsinhoud
- Tank: 12 l
- Padhouder
Uitvoering
- Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor kantoren, werkplaatsen, winkels, hotels, bedrijfsrestaurants, ziekenhuizen en scholen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen BDS 43/Orbital C
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.