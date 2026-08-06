SCHROB-/ZUIGMACHINE BDS 43/ Orbital C Spray
Eenschijfsmachine BDS 43 / Orbital C Spray, die universeel inzetbaar is voor het reinigen, polijsten en schuren van verschillende soorten vloeren.
Met een werkbreedte van 43 centimeter en een breed scala aan toepassingen is onze nieuwe orbital eenschijfsmachine BDS 43 / Orbital C Spray voorbestemd voor het reinigen van gebouwen. Het apparaat combineert orbitale en roterende bewegingen tot een constante trilling en verhoogt de reinigingsefficiëntie tot een maximum. Hiervoor is de machine speciaal voor tapijtreiniging uitgerust met sproeimondstukken die precies de benodigde hoeveelheid reinigingsoplossing over grote oppervlakken verdelen en naast uitstekende reinigingsresultaten ook korte droogtijden mogelijk maken. Begeleidend effect van de orbitale beweging: de robuuste machine loopt bijzonder soepel en stabiel, wat een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en vermoeidheidsvrij werken garandeert - of het nu gaat om schrobben, strippen, polijsten of kristalliseren.
Kenmerken en voordelen
Intuïtieve en eenvoudige bedieningPrettige en eenvoudige bediening. Zeer goede balans en geluidsarm. Helpt bedieningsfouten te voorkomen.
Omgekeerde handgreepmodusVerhoogt de borsteldruk van 38 naar maximaal 55 kilogram. Hoge reinigingsefficiëntie, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Gemakkelijk te werken, zelfs in kleine ruimtes.
Geïntegreerde, verstelbare sproeikoppenVoor een exacte waterstroom en een hoge oppervlaktebedekking. Zeer goed reinigingsresultaat en korte droogtijden.
Roto-orbitale beweging
- Uitstekende schrobresultaten met tot wel 50% kortere reinigingstijd.
- Uitstekende reinigingsresultaten op alle soorten vloeren.
- Lagere schoonmaak- en trainingskosten.
90 ° kantelbare kop
- Maakt een snelle en gemakkelijke vervanging van de pad mogelijk.
- Verhoogt het comfort, vermijdt natte kussens op vloeren.
Sterke motor
- Zeer robuuste uitvoering die lang meegaat.
- Krachtig bij diverse toepassingen.
- Minder gebruik- en servicekosten.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|430
|Werkhoogte (mm)
|100
|Schoonwaterreservoir (l)
|12
|Borstelsnelheid (tpm)
|60
|Borstelcontactdruk (kg)
|38 - 55
|oscillaties (O/min)
|1500
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|54,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|430 x 520 x 1070
Verpakkingsinhoud
- Tank: 12 l
- Padhouder
Uitvoering
- Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor kantoren, werkplaatsen, winkels, hotels, bedrijfsrestaurants, ziekenhuizen en scholen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen BDS 43/Orbital C Spray
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.