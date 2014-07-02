Polijstmachine BDP 50/1500 C
De BDP 50/1500 C ultra-high speed machine polijst blinkende vloeren tot 30% sneller dan de traditionele high-speed machines.
De BDP 50/1500 C heeft zeer compacte afmetingen en is zeer gemakkelijk te manoeuvreren dankzij zijn centraal geleidewiel. Met zijn borstelsnelheid van 500 tr/min, levert dit apparaat schitterende polijstresultaten. De eenvoudige bedieningselementen garanderen een intuïtieve handling. De roterende schort voorkomt dat het stof ronddwarrelt. Het stof wordt opgevangen in een recycleerbare, stoffen filterzak van 1 liter door de passieve afzuiging. De machine geraakt niet op drift en zorgt ervoor dat er op een consistente basis in een rechte lijn kan worden schoongemaakt, wat zorgt voor een maximale productiviteit. Dankzij de instelbare duwbeugel kan op een comfortabele hoogte worden gewerkt en kan de machine plaatsbesparend worden opgeborgen. De hendel zorgt ervoor dat de machine niet onbedoeld wordt gestart – het toestel stopt onmiddellijk wanneer de hendel wordt losgelaten. De pendelende padhouder past zich automatisch aan het oppervlak aan. Hij is verend opgehangen en garandeert een optimale borsteldruk. Met de extra sproeikit kan u ervoor zorgen dat het reinigingsmiddel enkel wordt opgesproeid wanneer het écht nodig is.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde stofafzuiging
- Het schort zorgt ervoor dat het polijststof onder de machine blijft. Dit wordt door de passieve afzuiging in de stofzak opgevangen en vermindert zo de stofbelasting tijdens het polijsten.
- Het opgevangen stof kan eenvoudig worden verwijderd en de filterzak kan meerdere keren worden gebruikt.
Automatische borsteldruk
- De padhouder is verend opgehangen. De borsteldruk wordt automatisch geregeld en zorgt zo voor een gelijkmatig polijstresultaat.
- De pad bedekt het volledige oppervlak en volgt de oneffenheden in de vloer.
Hoge polijstsnelheid
- 1500 1/min zorgen snel voor een goed polijstresultaat.
Geïntegreerd onderstel
- goede spoornauwkeurigheid; geen afwijking naar links of recht; eenvoudige hantering
Compact
- De compacte BDP 50/1500 C is buitengewoon goed manoeuvreerbaar.
Motor met riemaandrijving
- Uitermate stil.
Door stroom aangedreven
- Lange/ononderbroken werkintervallen -
Padhouder met centerlock
- Veilige bevestiging in het midden van de pads.
Centraal stuurwiel
- Werkt dicht bij de randen - ook vooraan.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
|Borstelsnelheid (tpm)
|1500
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|4
|geluidsniveau (dB(A))
|56 - 61
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|35,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Verpakkingsinhoud
- Padhouder
Uitvoering
- Stofafzuiging
- Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen BDP 50/1500 C
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.