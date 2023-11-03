Nat/droog stofzuiger NT 27/1 Me
De NT 27/1 Me is een krachtige stof-/waterzuiger voor professionele gebruikers. Dit apparaat is uiterst compact en wordt geleverd met een roestvaststalen reservoir en nuttige toebehoren.
De NT 27/1 Me is een compacte, bijzonder wendbare en gebruiksvriendelijke stof-/waterzuiger voor veel toepassingen. Zijn krachtige zuigturbine biedt een enorme zuigkracht. Het apparaat is uitgerust met een patroonfilter. De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt de luchtstroom bij vloeistoffen wanneer het maximale niveau van het reservoir bereikt wordt om overvulling te voorkomen. Met het handige clipsysteem kunnen toebehoren snel en eenvoudig worden verwisseld. Vijf lichtlopende zwenkwielen staan garant voor een uitstekende wendbaarheid en hoge stabiliteit. Aan de bovenkant van de motorbehuizing bevindt zich een handig, vlak oppervlak voor voorwerpen. De volledige behuizing bestaat uit slagvaste kunststof. De NT 27/1 Me is ook voorzien van houders voor toebehoren en een haak waaraan u de stroomkabel netjes kunt ophangen. Dankzij de ergonomische handgreep kan het apparaat eenvoudig en gemakkelijk worden vervoerd, met inbegrip van alle toebehoren. De NT 27/1 Me beschikt over een stootbescherming rondom het apparaat, die niet alleen het apparaat, maar ook wanden, machines en meubels tegen beschadigingen beschermt.udig en gemakkelijk worden vervoerd, met inbegrip van alle toebehoren. De NT 27/1 Me beschikt over een stootbescherming rondom het apparaat, die niet alleen het apparaat, maar ook wanden, machines en meubels tegen beschadigingen beschermt. Het roestvrijstalen reservoir van deze industriestofzuiger is bestand tegen zuren en basen voor een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoiresToebehoren gemakkelijk opbergen aan de achterkant van het apparaat. De zuigbuizen en het toebehoren worden veilig en gemakkelijk aan het apparaat meegenomen en zijn daardoor op elk moment klaar voor gebruik.
Vochtongevoelig PES-patroonfilterEenvoudig wisselen tussen nat- en droogzuigen. Het PES-patroonfilter hoeft niet te worden gedroogd voor gebruik. Duurzaam: PES-patroonfilter is wasbaar.
Stevige metalen sluitingenDe bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.
Robuuste bumper
- De bumper biedt een betrouwbare bescherming voor het apparaaten zijn uitrusting.
Mechanische vlotteruitschakeling
- De zuigkracht blijft constant op hoog niveau.
- De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt betrouwbaar de luchtstroom bij het bereiken van het maximale vulniveau.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Containerinhoud (l)
|27
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|420 x 420 x 540
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Papier
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: PES
Uitvoering
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 27/1 Me
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.