Accu-aangedreven stofzuiger T 10/1 Bp Adv

De robuuste accu-stofzuiger T 10/1 Bp Adv is duurzaam gemaakt van 45% gerecycled materiaal¹⁾ en biedt uitstekende zuigprestaties, ergonomisch design en uitgebreide accessoires.

Veelzijdig, robuust en duurzaam: onze accu-stofzuiger T 10/1 Bp Adv bestaat voor 45 procent uit gerecycled materiaal¹⁾ en is daarom grondstof besparend geproduceerd. Hij overtuigt door een uitstekende zuigkracht, accessoires en een goede prijs-prestatieverhouding. De lange levensduur en robuustheid komen ook tot uiting in het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De zeer krachtige 36 volt Kärcher Battery Power+ accu's garanderen eersteklas schoonmaakresultaten. Omdat het geluidsniveau van de T 10/1 Bp Adv ondanks de hoge zuigkracht slechts 57 dB(A) bedraagt, kan hij op elk moment in geluidsgevoelige ruimtes zoals hotels of ziekenhuizen worden gebruikt. De compacte stofzuiger is stabiel, wendbaar en kan ergonomisch worden getransporteerd met behulp van de scharnierende draagbeugel. Het spleetmondstuk en het meubelmondstuk worden meegeleverd en kunnen altijd bij de hand worden opgeborgen op de T 10/1 Bp Adv. Tot de leveringsomvang behoren een groot aantal accessoires: zuigslang, antistatische bocht, een lichte in lengte verstelbare telescopische zuigbuis van aluminium, omschakelbare vloerzuigmond en parketzuigmond. Batterij en snellader dienen apart besteld te worden.

Kenmerken en voordelen
Accu-aangedreven stofzuiger T 10/1 Bp Adv: Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal
Productie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Lagere CO₂-uitstoot door productie uit gerecycled materiaal.
Accu-aangedreven stofzuiger T 10/1 Bp Adv: eco!efficiëntie-modus
eco!efficiëntie-modus
Duurzaam door vermindering van de energiebehoefte. Vermindert geluidsoverlast en geluidsoverlast. Verlengt de batterijduur.
Accu-aangedreven stofzuiger T 10/1 Bp Adv: Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen. Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A)
  • Ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
  • Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
  • Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Lichtgewicht
  • Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
  • Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
  • Compatibel met: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
  • Handige weergave van de resterende batterijduur op de accu zelf.
  • De krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
  • 2 grote knoppen: aan/uit-schakelaar en eco!efficiency-modus.
  • Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
  • Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Uitgebreide accessoires
  • Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
  • Hoogwaardige filtermand en filterzak van vlies.
  • In hoogte verstelbare, lichtgewicht telescopische zuigbuis van aluminium.
Permanente hoofdfiltermand
  • Duurzaam, robuust en duurzaam.
  • Gemaakt van versterkt fleece.
  • Handwas op 30°C en herbruikbaar.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
  • Spleetmondstuk en meubelmondstuk: opgeborgen in de kop van het apparaat.
  • Accessoires zijn ruimtebesparend en altijd binnen handbereik opgeborgen.
  • Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties

Technische gegevens

Accuplatform 36 V Battery platform
Containerinhoud (l) 10
Materiaal reservoir Kunststof met gerecycled materiaal
geluidsniveau (dB(A)) 57
Luchtverplaatsing (l/s) 40
Nominaal vermogen (W) 500
Vacuüm (mbar/kPa) 223 / 22
aantal benodigde accu's (Stuk(s)) 1
Vermogen per acculading (m²) circa 150 (7,5 Ah)
Looptijd per acculading (/min) eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
Laadtijd accu (min) 58 / 81
Laadstroom (A) 6
Spanning (voeding voor acculader) (V) 100 - 240
Frequentie (voeding voor acculader) (Hz) 50 - 60
Kleur Antraciet
Gewicht zonder accessoires (kg) 6,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 8,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 430 x 255 x 355

Verpakkingsinhoud

  • Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
  • Lengte van de zuigslang: 2 m
  • verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
  • Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
  • Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
  • Verwisselbare vloerzuigmond
  • Parket mondstuk
  • Bekledingszuigmond
  • Spleetmondstuk
  • Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
  • Materiaal van de filterzakken: Fleece
  • Motorbeschermingsfilters
  • Permanente filtermand: Fleece

Uitvoering

  • eco!efficiëntie-modus
  • Opvouwbare ergonomische draaggreep
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Accu-aangedreven stofzuiger T 10/1 Bp Adv
Accu-aangedreven stofzuiger T 10/1 Bp Adv
Accu-aangedreven stofzuiger T 10/1 Bp Adv
Accu-aangedreven stofzuiger T 10/1 Bp Adv
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
  • Harde vloeren
  • vloerbedekking
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen T 10/1 Bp Adv 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.