Accu-aangedreven stofzuiger T 10/1 Bp Adv
De robuuste accu-stofzuiger T 10/1 Bp Adv is duurzaam gemaakt van 45% gerecycled materiaal¹⁾ en biedt uitstekende zuigprestaties, ergonomisch design en uitgebreide accessoires.
Veelzijdig, robuust en duurzaam: onze accu-stofzuiger T 10/1 Bp Adv bestaat voor 45 procent uit gerecycled materiaal¹⁾ en is daarom grondstof besparend geproduceerd. Hij overtuigt door een uitstekende zuigkracht, accessoires en een goede prijs-prestatieverhouding. De lange levensduur en robuustheid komen ook tot uiting in het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De zeer krachtige 36 volt Kärcher Battery Power+ accu's garanderen eersteklas schoonmaakresultaten. Omdat het geluidsniveau van de T 10/1 Bp Adv ondanks de hoge zuigkracht slechts 57 dB(A) bedraagt, kan hij op elk moment in geluidsgevoelige ruimtes zoals hotels of ziekenhuizen worden gebruikt. De compacte stofzuiger is stabiel, wendbaar en kan ergonomisch worden getransporteerd met behulp van de scharnierende draagbeugel. Het spleetmondstuk en het meubelmondstuk worden meegeleverd en kunnen altijd bij de hand worden opgeborgen op de T 10/1 Bp Adv. Tot de leveringsomvang behoren een groot aantal accessoires: zuigslang, antistatische bocht, een lichte in lengte verstelbare telescopische zuigbuis van aluminium, omschakelbare vloerzuigmond en parketzuigmond. Batterij en snellader dienen apart besteld te worden.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Lagere CO₂-uitstoot door productie uit gerecycled materiaal.
eco!efficiëntie-modusDuurzaam door vermindering van de energiebehoefte. Vermindert geluidsoverlast en geluidsoverlast. Verlengt de batterijduur.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpErgonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen. Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A)
- Ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
- Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
- Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Compatibel met: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Handige weergave van de resterende batterijduur op de accu zelf.
- De krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- 2 grote knoppen: aan/uit-schakelaar en eco!efficiency-modus.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Uitgebreide accessoires
- Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
- Hoogwaardige filtermand en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichtgewicht telescopische zuigbuis van aluminium.
Permanente hoofdfiltermand
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van versterkt fleece.
- Handwas op 30°C en herbruikbaar.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Spleetmondstuk en meubelmondstuk: opgeborgen in de kop van het apparaat.
- Accessoires zijn ruimtebesparend en altijd binnen handbereik opgeborgen.
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Containerinhoud (l)
|10
|Materiaal reservoir
|Kunststof met gerecycled materiaal
|geluidsniveau (dB(A))
|57
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|223 / 22
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 150 (7,5 Ah)
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 355
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parket mondstuk
- Bekledingszuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- eco!efficiëntie-modus
- Opvouwbare ergonomische draaggreep
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- vloerbedekking
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen T 10/1 Bp Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.