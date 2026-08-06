Accu-aangedreven stofzuiger T 10/1 Bp Adv HEPA
Duurzaam, robuust en ergonomisch: de accu-stofzuiger T 10/1 Bp Adv HEPA, gemaakt van 45% gerecycled materiaal¹⁾, biedt de hoogste zuigkracht, een effectief HEPA-14 filter en veel accessoires.
De accu-stofzuiger T 10/1 Bp Adv HEPA overtuigt door duurzaamheid, robuustheid, eersteklas zuigkracht en een juiste prijs-prestatieverhouding. Dankzij de productie waarbij voor 45 procent gebruik wordt gemaakt van gerecycled materiaal¹⁾, blijven grondstoffen behouden en wordt energie bespaard. Met het HEPA 14 filter garandeert hij de hoogste veiligheidsnormen in ruimtes waar hygiëne erg belangrijk is. De krachtige Kärcher Battery Power+ accu's (36 V) zorgen voor indrukwekkende prestaties: Omdat de stofzuiger met slechts 57 dB(A) uitstekende schoonmaakprestaties behaalt, is hij ideaal voor geluidsgevoelige plaatsen. De scharnierende draaggreep van de compacte stofzuiger maakt ergonomisch en comfortabel dragen mogelijk. Stabiel en wendbaar, de containerinhoud bedraagt 10 liter. Het meegeleverde spleetmondstuk en meubelmondstuk berg je binnen handbereik direct op de stofzuiger op. De leveringsomvang omvat een breed scala aan accessoires: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht, in hoogte verstelbare telescopische zuigbuis (aluminium), schakelbare vloerzuigmond, parketzuigmond, spleetzuigmond, meubelzuigmond en HEPA 14-filter. De accu en snellader dienen apart besteld te worden.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Lagere CO₂-uitstoot door productie uit gerecycled materiaal.
Zeer effectief HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties. Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie: 99,995%.
eco!efficiëntie-modusDuurzaam door vermindering van de energiebehoefte. Vermindert geluidsoverlast en geluidsoverlast. Verlengt de batterijduur.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
- Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 57 dB(A)
- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes.
- Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Compatibel met: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Handige weergave van de resterende batterijduur op de accu zelf.
- De krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- 2 grote knoppen: aan/uit-schakelaar en eco!efficiency-modus.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
- Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Uitgebreide accessoires
- Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
- Hoogwaardige filtermand en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichtgewicht telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Spleetmondstuk en meubelmondstuk: opgeborgen in de kop van het apparaat.
- Ruimtebesparend opbergen, altijd bij de hand.
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Containerinhoud (l)
|10
|Materiaal reservoir
|Kunststof met gerecycled materiaal
|geluidsniveau (dB(A))
|57
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|223 / 22
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 150 (7,5 Ah)
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|440 x 250 x 355
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parket mondstuk
- Bekledingszuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- HEPA-filtertype: HEPA 14-filter
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- eco!efficiëntie-modus
- Opvouwbare ergonomische draaggreep
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- vloerbedekking
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen T 10/1 Bp Adv HEPA
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.