Accu-aangedreven stofzuiger T 15/1 Bp Adv
De robuuste en ergonomische accu-stofzuiger T 15/1 Bp Adv overtuigt door duurzaamheid, uitstekende zuigprestaties en uitgebreide accessoires. Hij bestaat voor 45% uit gerecycled materiaal¹⁾.
Onze compacte accu-stofzuiger T 15/1 Bp Adv met een ketelinhoud van 15 liter wordt gekenmerkt door een lange levensduur, uitgebreide accessoires en een eersteklas prijs-prestatieverhouding. De lange levensduur en robuustheid komen ook tot uiting in het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De stofzuiger scoort met krachtige Kärcher Battery Power+ accu's (36 V), die uitstekende schoonmaakresultaten mogelijk maken. Met slechts 57 dB(A) is hij zo stil dat hij op elk moment in geluidsgevoelige ruimtes kan worden gebruikt. Omdat hij voor 45 procent uit gerecycled materiaal¹⁾ bestaat, worden grondstofbronnen vanaf het begin gespaard. De T 15/1 Bp Adv heeft een draagbeugel met inklapfunctie die ergonomisch transport mogelijk maakt, is wendbaar en stabiel. Bij de levering zijn een spleetzuigmond en een meubelzuigmond inbegrepen, die altijd binnen handbereik op de stofzuiger kunnen worden opgeborgen. Ook zijn er veel toebehoren: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht, in hoogte verstelbare telescopische zuigbuis (aluminium), omschakelbare vloerzuigmond en parketzuigmond. Houd er rekening mee dat de accu en de bijbehorende snellader apart besteld moeten worden.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Lagere CO₂-uitstoot door productie uit gerecycled materiaal.
eco!efficiëntie-modusDuurzaam door vermindering van de energiebehoefte. Vermindert geluidsoverlast en geluidsoverlast. Verlengt de batterijduur.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpErgonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen. Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Laag werkgeluid van slechts 57 dB(A)
- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes.
- Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
- Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Compatibel met: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Handige weergave van de resterende batterijduur op de accu zelf.
- De krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- 2 grote knoppen: aan/uit-schakelaar en eco!efficiency-modus.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Uitgebreide accessoires
- Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
- Hoogwaardige filtermand en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichtgewicht telescopische zuigbuis van aluminium.
Permanente hoofdfiltermand
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van versterkt fleece.
- Handwas op 30°C en herbruikbaar.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Apparaatkop biedt opbergruimte voor spleetmondstuk en meubelmondstuk.
- Accessoires zijn ruimtebesparend en altijd binnen handbereik opgeborgen.
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Containerinhoud (l)
|15
|Materiaal reservoir
|Kunststof met gerecycled materiaal
|geluidsniveau (dB(A))
|57
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|223 / 22
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 150 (7,5 Ah)
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 66 (7,5 Ah) Power mode: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 22 (6,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 405
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parket mondstuk
- Bekledingszuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- eco!efficiëntie-modus
- Opvouwbare ergonomische draaggreep
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- vloerbedekking
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen T 15/1 Bp Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.