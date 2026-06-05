Accu-aangedreven tapijtborstelstofzuiger CV 30/2 Bp Adv
Automatische vloerdetectie, borstelreiniging, geringe bodemvrijheid en handzuigmond: de CV 30/2 Bp Adv is de eerste accu-aangedreven borstelstofzuiger voor tapijt en harde oppervlakken.
Standaard met extra zuigmond: de professionele CV 30/2 Bp Adv accuborstelzuiger scoort met het beste schoonmaakresultaat en gebruiksgemak. De draadloze en compacte steelstofzuiger past zich dankzij automatische vloerdetectie aan op alle vloerbedekking. De vezels van textielvloeren worden diep gereinigd en zichtbaar rechtgetrokken. Met zijn bijzonder lage borstelzuigmond is de op batterijen werkende en wendbare steelstofzuiger perfect voor schoonmaak van gebouwen of in hotels voor het reinigen onder bedden en ander meubilair. Eveneens praktisch: de snelle en hygiënische zelfreiniging van de borstel, die gemakkelijk te activeren is met een voetschakelaar. Haar dat door de borstelrol wordt opgepakt, wordt afgeknipt en de resten worden vervolgens automatisch weggezogen. De aan/uit-schakelaar, de eco!efficiency-modus en de LED-weergave van de resterende batterijduur op de innovatieve handgreep maken de machine kompleet. Een zeer effectief HEPA 14-filter is als optie verkrijgbaar. Houd er rekening mee dat de krachtige Kärcher Battery Power+batterij en de bijbehorende snellader apart dienen te worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Automatische gronddetectieAutomatische aanpassing van de reinigingsprestaties aan het betreffende oppervlak. Uitstekende reinigingsresultaten op textiel en harde oppervlakken.
Zelfreinigende rolborstelfunctie via voetschakelaarHaar dat door de borstel wordt opgepikt, wordt afgeknipt en gestofzuigd. Snelle, effectieve reiniging van de borstelrol zonder deze te verwijderen. Contactloze en daardoor bijzonder hygiënische reiniging van de borstelrol.
Veelzijdige accessoiresFlexibel oppervlakmondstuk voor het reinigen van vloeren, op kasten en boven het hoofd. Praktische bekledingszuigmond en voegenzuigmond.
Multifunctionele, innovatieve handgreep met LED-display
- Met ergonomisch gemonteerde aan/uit schakelaar.
- Met eco!efficiency-modus: verlengt de levensduur van de batterij, vermindert het werkgeluid.
- LED-display met praktische weergave van de resterende batterijduur.
Compact ontwerp met zeer lage bodemvrijheid
- De flexibele steelstofzuiger kan vlak op de grond worden ingezet.
- Maakt moeiteloos stofzuigen onder bedden en ander meubilair mogelijk.
36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform
- Compatibel met alle 36 V Kärcher Battery Power+-batterijen en Battery Power-batterijen.
- Snelle wisseling van de accu naar andere apparaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Vacuüm (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Luchtverplaatsing (l/s)
|34
|Nominaal vermogen (W)
|420
|geluidsniveau (dB(A))
|64
|Containerinhoud (l)
|3
|Werkbreedte (cm)
|30
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Looptijd per acculading (/min)
|eco!efficiency-stand: / max. 50 (6,0 Ah) Power mode: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency-stand: / max. 67 (7,5 Ah) Power mode: / max. 47 (7,5 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|44 / 68
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 310 x 1150
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Spleetmondstuk
- Bekledingszuigmond
- oppervlak mondstuk
- Hardheid van de borstelrol: Gemiddeld zacht
- Aantal borstelrollen: 1 Stuk(s)
- Kleur van de borstelrol: Zwart
- Uitneembare zuigbuis
- Uittrekbare zuigslang
Uitvoering
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
Videos
Toepassingen
- Bijzonder aanbevolen voor gebruik in de gebouwenreiniging en de hotellerie
Accessoires
Reserveonderdelen CV 30/2 Bp Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.