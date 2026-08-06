Stoomreiniger SG 4/2 Classic
Zeer compact en eenvoudig in gebruik: de stoomreiniger SG 4/2 Classic van Kärcher met een uniek alles-in-één box-ontwerp en VapoHydro-functie voor reinigen en saneren zonder chemicaliën.
Dankzij het unieke alles-in-één box-ontwerp is hij zeer compact, robuust en duurzaam, uitgebreid uitgerust en bijzonder eenvoudig in gebruik: de stoomreiniger SG 4/2 Classic overtuigt met uitstekende reinigingsresultaten, een juiste prijs-prestatieverhouding en maximale kosteneffectiviteit. Het apparaat, dat slechts 7,5 kilogram weegt, is de meest compacte professionele stoomreiniger in zijn klasse, is in slechts 3 minuten klaar voor gebruik en biedt met een stoomdruk van 4 bar ruim voldoende reserves voor een grondige reiniging en sanering zonder gebruik van chemicaliën. Toonbanken, tapsystemen, tegels, kookplaten, ovens en nog veel meer worden tot in het kleinste kiertje vlekkeloos schoon gehouden - hoe vuil ze ook zijn. In bijzonder hardnekkige gevallen helpt de schakelbare VapoHydro-functie met heet water zelfs zwaar vuil en vet effectief te verwijderen, de watertank is afneembaar en kan op elk moment worden gevuld. Meegeleverde accessoires zoals stoomslang, handsproeier, puntstraalsproeier, powersproeier, ronde borstel, platte borstel, stoomschraper en microvezelafdekking zijn allemaal direct in het apparaat ondergebracht - optioneel is ook een vloerzuigmond verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
Compact alles-in-één boxontwerpDuurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig apparaat. Ruimtebesparend en handig opbergen van accessoires in het apparaat zelf. Dankzij het lage gewicht (7,5 kg) met één hand te vervoeren.
Eenvoudig bedieningsconceptHandige drukschakelaars om de stoomreiniger aan en uit te zetten. LED's geven de bedrijfsgereedheid, het gebrek aan water en het onderhoudsinterval aan.
VapoHydro functieKrachtige reinigingscombinatie van stoom en heet water. Spoel het losgemaakte vuil eenvoudig weg. Verhoogt de reinigende werking bij zeer hardnekkig vuil.
Uitgebreide accessoires
- Multifunctionele accessoires voor het reinigen van een breed scala aan oppervlakken.
- Ruimtebesparend en handig opbergen van accessoires in het apparaat zelf.
- Vloermondstuk, raammondstuk en textielverzorgingsmondstuk zijn optioneel verkrijgbaar.
Afneembare zoetwatertank
- Verswatertank die op elk moment gevuld kan worden.
- Ononderbroken, lange reinigingssessies met stoom- of VapoHydro-functie.
Altijd snel klaar voor gebruik
- Binnen 3 minuten na het inschakelen klaar voor gebruik.
- Dankzij het alles-in-één-boxontwerp zijn alle accessoires altijd bij de hand.
Specificaties
Technische gegevens
|Tankinhoud (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1,5
|Stoomdruk (bar)
|max. 4
|Verwarmingsvermogen (W)
|2250
|Temperatuur ketel (°C)
|max. 145
|Kabellengte (m)
|5
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|460 x 298 x 265
Verpakkingsinhoud
- Handsproeier met borstel: 165 mm
- Stoomslang met stoompistool: 2.5 m
- Microvezelhoes voor handsproeier
- Gaaszak voor accessoires
Uitvoering
- Ergonomische draagbeugel
- Powersproeier
- Punktstrahldüse lang
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Voor het reinigen van sanitaire ruimtes in elk type toeristenvoorziening
- Voor het reinigen van werkbladen, spoelbakken, afzuigkappen en kranen in keukens
- Hygiënische reiniging en sanitaire voorzieningen zonder chemicaliën
- Voor het reinigen van drukbezochte ruimtes zoals buffetten, vitrines of toonbanken
- Voor het reinigen van wastafels, douches, badkuipen, spiegels en ramen
- Ideaal voor campings, cruiseschepen en vakantieappartementen
Accessoires
Reserveonderdelen SG 4/2 Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.