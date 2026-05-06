Veegmachine KM 70/15 C Classic
Voor het efficiënt vegen van kleine oppervlakken is de compacte handveegmachine KM 70/15 C Classic per direct verkrijgbaar. Het kan binnen en buiten worden gebruikt.
Met de compacte handveegmachine KM 70/15 C Classic kunnen alle binnen- en buitenoppervlakken eenvoudig en comfortabel worden gereinigd. Vanaf een oppervlakte van 100 vierkante meter is het veel efficiënter dan een bezem. Door het lage gewicht en de lage rolweerstand van de wielen is hij gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren. De veegrol wordt via het linkerwiel aangedreven en zorgt zo voor een betrouwbaar transport van het veeggoed naar de veegcontainer. Randen en hoeken worden geveegd met de zijbezem. Om ongewenst stof te verminderen, kan hij op het oppervlak worden opgevouwen. De zijborstel is verstelbaar om slijtage te compenseren. Voor de wijziging is geen gereedschap nodig. De veegcontainer kan in een handomdraai worden verwijderd en geleegd. De voorkant is zo gevormd dat hij er vrij op kan worden geplaatst. De opvouwbare duwbeugel kan worden aangepast aan de lengte van de bestuurder en kan volledig worden neergeklapt om ruimte te besparen bij het opbergen van de KM 70/15 C Classic.
Kenmerken en voordelen
LichtgewichtGoede manoeuvreerbaarheid Gemakkelijk te transporteren, zelfs over trappen.
Grote vuilcontainerGemakkelijk te hanteren en te legen dankzij de ergonomische containerhandgreep. De veegcontainer is zelfstandig.
Verstelbare zijbezemZorgt voor optimaal vegen van randen en hoeken. De regeldruk kan worden geregeld voor een efficiënte reiniging van diverse oppervlakken. Kan worden opgevouwen voor oppervlaktereiniging om het opwervelen van stof te verminderen.
Verstelbare duwstang
- Extreem ergonomisch.
- Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij de vouwfunctie.
Aandrijving hoofdbezemrol
- De hoofdbezemrol wordt aangedreven door een transportwiel.
- Zelfs verregaande resultaten.
Zijborstels verwisselen zonder gereedschap
- Minimale onderhoudsinspanning.
- Geen machinestilstand door servicewerkzaamheden.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Handmatig
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|2800
|Werkbreedte (mm)
|480
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|700
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|12,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|16,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Uitvoering
- Manuele borstelaandrijving
- Duwbeugel inklapbaar
- Stoffer-en-blikprincipe
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
Toepassingen
- Kleinere parken en parkeergarages
- Loopbruggen
- hotel
- Productiefaciliteiten
- Ook voor het vegen van boerderijen, boerderijen en stallen
Accessoires
Reserveonderdelen KM 70/15 C Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.