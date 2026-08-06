Veegmachine KM 70/25 C Bp 2SB

Handveegmachine KM 70/25 C voor het reinigen van harde oppervlakken binnen en buiten - stofarm en handig dankzij het filter en de op accu werkende veegborstel en aandrijving met zijborstels.

De KM 70/25 C handveegmachine maakt het reinigen van harde oppervlakken binnen en buiten effectief en efficiënt. De veegrol en zijborstel werken op accu en verhogen het werkcomfort aanzienlijk: gebruikers kunnen hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos vegen met aanzienlijk minder inspanning. Het schuimfilter met passieve afzuiging vermindert de stofvorming en houdt de werkomgeving schoon. De veegborstel kan op zes verschillende niveaus worden ingesteld om de reinigingsprestaties aan te passen aan verschillende oppervlakken. De praktische lade voor extra uitrusting zoals emmers en grove vuilnistangen maakt het werk eenvoudiger. Het verwisselen van de zijborstel en het filter zonder gereedschap maakt ook het onderhoud eenvoudig. Het 36 V Kärcher Battery Power accuplatform zorgt voor voldoende vermogen in elke situatie. De verwisselbare accu kan worden verwijderd voor eenvoudig transport. De accu en oplader worden niet meegeleverd.

Kenmerken en voordelen
Veegmachine KM 70/25 C Bp 2SB: Vervangbare lithium-ion accu
Vervangbare lithium-ion accu
De levensduur van de accu kan worden geselecteerd afhankelijk van het te reinigen oppervlak. Snel en occasioneel opladen voor langere uptime en hogere productiviteit. Weergave van de resterende levensduur van de accu tijdens het vegen.
Veegmachine KM 70/25 C Bp 2SB: Stoffilter
Stoffilter
Vermindert het ontstaan van stof en zorgt voor een schone werkomgeving. Filtervervanging zonder gereedschap.
Veegmachine KM 70/25 C Bp 2SB: Praktisch opbergoppervlak
Praktisch opbergoppervlak
Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden. Verhoogt de efficiëntie en bespaart extra afstanden. Grof vuil kan gemakkelijk worden verzameld en afgevoerd.
In drie richtingen verstelbare en inklapbare duwbeugel
  • Kan plaatsbesparend worden opgeborgen dankzij de inklapbare duwbeugel.
  • Aanpasbaar aan de grootte van de operator.
Specificaties

Technische gegevens

Accuplatform 36 V Battery platform
Type aandrijving Handmatig
Zijborstel voor nat vuil (m²/u) 3920
Werkbreedte (mm) 480
Werkbreedte met 1 zijbezem (mm) 700
Werkbreedte met 2 zijbezems (mm) 980
tankinhoud bruto/netto (l) 45 / 20
Accu type Verwijderbare lithium-ion accu
Spanning (V) 36
aantal benodigde accu's (Stuk(s)) 1
Looptijd per acculading (u) max. 2,2 (5,0 Ah) / max. 2,7 (6,0 Ah)
Laadtijd accu (min) 98 / 138
Kleur Antraciet
Gewicht (met accessoires) (kg) 32
Gewicht incl. verpakking (kg) 38,7

Verpakkingsinhoud

  • Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
  • Fijnstoffilter

Uitvoering

  • Elektronische borstelaandrijving
  • Instelbare hoofdbezem
  • Manuele filterreiniging
  • Duwbeugel inklapbaar
  • Stoffer-en-blikprincipe
  • Voor gebruik buiten
  • Voor gebruik binnen
  • opklapbare zijborstel
  • Zijbezem traploos instelbaar
  • Handgreep
Veegmachine KM 70/25 C Bp 2SB
Toepassingen
  • Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
  • Voor het reinigen van parkeerplaatsen, parkeergarages en benzinestations
  • Voor het reinigen van oppervlakken zoals op schoolpleinen en in de gemeenschappelijke omgeving
  • Ook ideaal voor kleinere ambachtelijke bedrijven en in de landbouw
Accessoires
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