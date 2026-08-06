De KM 70/25 C handveegmachine maakt het reinigen van harde oppervlakken binnen en buiten effectief en efficiënt. De veegrol en zijborstel werken op accu en verhogen het werkcomfort aanzienlijk: gebruikers kunnen hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos vegen met aanzienlijk minder inspanning. Het schuimfilter met passieve afzuiging vermindert de stofvorming en houdt de werkomgeving schoon. De veegborstel kan op zes verschillende niveaus worden ingesteld om de reinigingsprestaties aan te passen aan verschillende oppervlakken. De praktische lade voor extra uitrusting zoals emmers en grove vuilnistangen maakt het werk eenvoudiger. Het verwisselen van de zijborstel en het filter zonder gereedschap maakt ook het onderhoud eenvoudig. Het 36 V Kärcher Battery Power accuplatform zorgt voor voldoende vermogen in elke situatie. De verwisselbare accu kan worden verwijderd voor eenvoudig transport. De accu en oplader worden niet meegeleverd.