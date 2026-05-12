Uitgerust met een oscillerende rolborstel voor de beste veegresultaten, overtuigt onze accu-aangedreven, emissievrije KM 100/120 R Bp opzit-veegmachine met uitgebreide reinigingsklussen, vooral in zeer stoffige binnenruimtes. Een zwenkbare zijborstel voorkomt schade aan machine en meubel, terwijl de snelheid van de zijborstel kan worden aangepast aan de hoeveelheid stof. Het beproefde ronde filtersysteem met een filteroppervlak van 6 vierkante meter en automatische reiniging maakt altijd stofvrij vegen mogelijk, ook bij veel stof, en het hydraulische hoogniveau-ledigingssysteem zorgt ervoor dat het verzamelde veegsel in de grote veegcontainer kan gemakkelijk worden weggegooid. Alle bedieningselementen zijn gemakkelijk te bereiken en ook zeer overzichtelijk, de verstelbare bestuurdersstoel zorgt voor een zeer goed overzicht. Alle onderhoudsrelevante onderdelen zijn goed bereikbaar en ook de filter- en borstelrol kunnen zonder gereedschap worden verwisseld. De KM 100/120 R kan ook worden uitgebreid met een optioneel beschermend dak of een zuignapbevestiging voor individuele behoeften. De batterij en oplader zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten daarom apart worden besteld.