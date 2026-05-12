Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R Bp
Comfortabele, zeer productieve accu-aangedreven zit-zuig-/veegmachine KM 100/120 R Bp met hydraulische hoge dump en emissievrije werking - ideaal voor stoffige binnenruimtes.
Uitgerust met een oscillerende rolborstel voor de beste veegresultaten, overtuigt onze accu-aangedreven, emissievrije KM 100/120 R Bp opzit-veegmachine met uitgebreide reinigingsklussen, vooral in zeer stoffige binnenruimtes. Een zwenkbare zijborstel voorkomt schade aan machine en meubel, terwijl de snelheid van de zijborstel kan worden aangepast aan de hoeveelheid stof. Het beproefde ronde filtersysteem met een filteroppervlak van 6 vierkante meter en automatische reiniging maakt altijd stofvrij vegen mogelijk, ook bij veel stof, en het hydraulische hoogniveau-ledigingssysteem zorgt ervoor dat het verzamelde veegsel in de grote veegcontainer kan gemakkelijk worden weggegooid. Alle bedieningselementen zijn gemakkelijk te bereiken en ook zeer overzichtelijk, de verstelbare bestuurdersstoel zorgt voor een zeer goed overzicht. Alle onderhoudsrelevante onderdelen zijn goed bereikbaar en ook de filter- en borstelrol kunnen zonder gereedschap worden verwisseld. De KM 100/120 R kan ook worden uitgebreid met een optioneel beschermend dak of een zuignapbevestiging voor individuele behoeften. De batterij en oplader zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten daarom apart worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Hoge productiviteitUitstekende veegresultaten dankzij het zwevende borstelrolsysteem. Groot trechtervolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Comfortabele en veilige bedieningHoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte. Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen. Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.
Groot filteroppervlak met automatische reinigingAutomatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen. Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur. Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
- Intelligent kapconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V)
|24
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|6000
|Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u)
|7620
|Werkbreedte (mm)
|730
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1270
|Batterij voltage (V)
|24
|Vuilreservoir (l)
|120
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|498
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|500,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Verpakkingsinhoud
- Rond polyester filter
- Wielen, pneumatisch
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Voor snelle onderhoudsreiniging in parkeergarages en op parkeerplaatsen
- Ook geschikt voor ambachtelijke bedrijven, scholen, tankstations of autodealers
- Ook bij uitstek geschikt voor logistieke operaties, bijvoorbeeld om magazijnen schoon te maken.