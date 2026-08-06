Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R Bp Pack
Voor stoffige binnenruimtes, want hij is emissievrij: de KM 100/120 R Bp Pack zitveegmachine met krachtige 240 Ah accu, aparte lader en hydraulische hoogkiep.
De KM 100/120 R Bp is een zeer robuuste, middelgrote veegzuigmachine. De accu-aandrijving maakt hem bijzonder geschikt voor gebruik binnenshuis. De 240 Ah accu levert voldoende vermogen om een groot aantal schoonmaakklussen gedurende 4 uur uit te voeren. Hij levert een zeer goed veegresultaat dankzij de oscillerende veegrol, zelfs bij de maximale werksnelheid van 6 km/u. De zwenkbare zijborstel beschermt meubels en de machine. De grote vuilcontainer kan tot 1,52 meter opgetild worden, zodat hij in een groot aantal verschillende containers geleegd kan worden. Het beproefde ronde filtersysteem met een groot filteroppervlak en automatische filterreiniging maakt stofvrij vegen mogelijk. De bestuurdersstoel kan worden aangepast aan de bestuurder, zodat hij een goed zicht heeft op de zijborstel en het werkgebied. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk en gemakkelijk te bereiken. De onderhoudsrelevante onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk en het filter en de veegrol kunnen zonder gereedschap worden verwijderd. Extra accessoires zoals een beschermkap of de bevestiging van een stofzuiger maken van de KM 100/120 R een echte allrounder. Accu en lader worden meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Hoge productiviteitUitstekende veegresultaten dankzij het zwevende borstelrolsysteem. Groot trechtervolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Comfortabele en veilige bedieningHoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte. Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen. Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.
Groot filteroppervlak met automatische reinigingAutomatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen. Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur. Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
- Intelligent kapconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V)
|24
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|6000
|Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u)
|7620
|Werkbreedte (mm)
|730
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1270
|Capaciteit batterij (Ah)
|240
|Batterij voltage (V)
|24
|batterijduur (u)
|3,5
|Vuilreservoir (l)
|120
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|748
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|750,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Verpakkingsinhoud
- Rond polyester filter
- Wielen, pneumatisch
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Voor snelle onderhoudsreiniging in parkeergarages en op parkeerplaatsen
- Ook geschikt voor ambachtelijke bedrijven, scholen, tankstations of autodealers
- Ook bij uitstek geschikt voor logistieke operaties, bijvoorbeeld om magazijnen schoon te maken.