De KM 100/120 R Bp is een zeer robuuste, middelgrote veegzuigmachine. De accu-aandrijving maakt hem bijzonder geschikt voor gebruik binnenshuis. De 240 Ah accu levert voldoende vermogen om een groot aantal schoonmaakklussen gedurende 4 uur uit te voeren. Hij levert een zeer goed veegresultaat dankzij de oscillerende veegrol, zelfs bij de maximale werksnelheid van 6 km/u. De zwenkbare zijborstel beschermt meubels en de machine. De grote vuilcontainer kan tot 1,52 meter opgetild worden, zodat hij in een groot aantal verschillende containers geleegd kan worden. Het beproefde ronde filtersysteem met een groot filteroppervlak en automatische filterreiniging maakt stofvrij vegen mogelijk. De bestuurdersstoel kan worden aangepast aan de bestuurder, zodat hij een goed zicht heeft op de zijborstel en het werkgebied. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk en gemakkelijk te bereiken. De onderhoudsrelevante onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk en het filter en de veegrol kunnen zonder gereedschap worden verwijderd. Extra accessoires zoals een beschermkap of de bevestiging van een stofzuiger maken van de KM 100/120 R een echte allrounder. Accu en lader worden meegeleverd.