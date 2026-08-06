Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Emissievrije opzit-veegmachine KM 100/120 R Bp Pack 4SB met hydraulische hooglediging, rondfiltersysteem en extra grote werkbreedte met 4 zijborstels. Voor veiligheid en comfort.
De KM 100/120 R Bp Pack 4 SB zit-veegmachine is een extreem robuuste, middelgrote zit-zuig-veegmachine voor uiteenlopende schoonmaakklussen met hoge lediging binnen en buiten. Met behulp van de 4 zijborstels kan de maximale oppervlaktedekking worden verdubbeld. De royale werkbreedte maakt vegen dicht bij de rand mogelijk, zelfs op richels. De grote zijdelingse overhang van de ruimtebesparende opklapbare zijborstel zorgt voor veiligheid. De pendelende rolborstel zorgt voor een uitstekend veegresultaat, zelfs bij een maximale werksnelheid van 6 km/u. De grote vuilvergaarbak kan hydraulisch tot 1,50 meter worden geheven om het vuil gemakkelijk in de vuilvergaarbak te legen. Het beproefde rondfiltersysteem met een groot filteroppervlak (6 m²) en automatische filterreiniging maakt constant stofvrij vegen mogelijk en zorgt voor een betrouwbare reinheid. De bestuurdersstoel van de zit-veegmachine is ergonomisch verstelbaar voor een goed zicht rondom. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk gerangschikt en gemakkelijk te bereiken. Onderdelen die relevant zijn voor het onderhoud, zoals filters en borstelrollen, zijn goed bereikbaar en zonder gereedschap te verwijderen.
Kenmerken en voordelen
Hoge productiviteitUitstekende veegresultaten dankzij het zwevende borstelrolsysteem. Groot trechtervolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Extra grote werkbreedteVerdubbelt de oppervlakteprestatie. Veilig langs randen vegen door grote zijdelingse overhang. Inklapbare zijborstels maken doorgang door knelpunten mogelijk.
Groot filteroppervlak met automatische reinigingAutomatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen. Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur. Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Groot filteroppervlak
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
- Intelligent kapconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V)
|24
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|13800
|Werkbreedte (mm)
|730
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1270
|Capaciteit batterij (Ah)
|240
|Batterij voltage (V)
|24
|batterijduur (u)
|3
|Vuilreservoir (l)
|120
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|985
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|987
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Verpakkingsinhoud
- Rond polyester filter
- Wielen, pneumatisch
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van platforms
- Ook ideaal voor de logistieke sector, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van magazijnen
- Voor snelle onderhoudsreiniging in parkeergarages en op parkeerplaatsen