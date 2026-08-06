De KM 100/120 R Li-Ion is een zeer robuuste, middelgrote zitveegzuigmachine. Dankzij de accuaandrijving is hij bijzonder geschikt voor gebruik binnenshuis. De 180 Ah lithium-ionaccu levert voldoende energie om 4 uur lang de meest uiteenlopende schoonmaakklussen uit te voeren. De resterende accucapaciteit is te allen tijde af te lezen op het display. De machine levert een zeer goed veegresultaat dankzij de pendelend gelagerde veegrol, zelfs bij de maximale werksnelheid van 6 km/u. De inklapbare zijborstel ontziet daarbij meubilair en machine. De grote vuilbak kan tot 1,52 meter worden opgetild, waardoor het mogelijk is om deze in de meest uiteenlopende containers te legen. Het beproefde ronde filtersysteem met groot filteroppervlak en automatische filterreiniging maakt stofvrij vegen mogelijk. De bestuurdersstoel kan aan de gebruiker worden aangepast, zodat deze een goed zicht heeft op de zijborstel en het werkgebied. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk gerangschikt en gemakkelijk bereikbaar. De onderhoudsrelevante onderdelen zijn goed toegankelijk; het filter en de veegrol kunnen zonder gereedschap worden gedemonteerd. Een lithium-ionbatterij en een oplader zijn bij de levering inbegrepen.