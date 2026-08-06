Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R Bp Pack Li+FC
Voor stoffige binnenruimtes: de emissievrije zitveegmachine KM 100/120 R Bp Pack met krachtige 180 Ah Li-Ion-accu, snellader en hydraulische hooglediging.
De KM 100/120 R Li-Ion is een zeer robuuste, middelgrote zitveegzuigmachine. Dankzij de accuaandrijving is hij bijzonder geschikt voor gebruik binnenshuis. De 180 Ah lithium-ionaccu levert voldoende energie om 4 uur lang de meest uiteenlopende schoonmaakklussen uit te voeren. De resterende accucapaciteit is te allen tijde af te lezen op het display. De machine levert een zeer goed veegresultaat dankzij de pendelend gelagerde veegrol, zelfs bij de maximale werksnelheid van 6 km/u. De inklapbare zijborstel ontziet daarbij meubilair en machine. De grote vuilbak kan tot 1,52 meter worden opgetild, waardoor het mogelijk is om deze in de meest uiteenlopende containers te legen. Het beproefde ronde filtersysteem met groot filteroppervlak en automatische filterreiniging maakt stofvrij vegen mogelijk. De bestuurdersstoel kan aan de gebruiker worden aangepast, zodat deze een goed zicht heeft op de zijborstel en het werkgebied. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk gerangschikt en gemakkelijk bereikbaar. De onderhoudsrelevante onderdelen zijn goed toegankelijk; het filter en de veegrol kunnen zonder gereedschap worden gedemonteerd. Een lithium-ionbatterij en een oplader zijn bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Hoge productiviteitUitstekende veegresultaten dankzij het zwevende borstelrolsysteem. Groot trechtervolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Comfortabele en veilige bedieningHoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte. Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen. Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.
Lithium-ionbatterijen met lange levensduurSnellader om de accu volledig op te laden in slechts 2 uur. Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen. Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen.
Groot filteroppervlak met automatische reiniging
- Automatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen.
- Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur.
- Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
- Intelligent kapconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V)
|24
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|6000
|Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u)
|7620
|Werkbreedte (mm)
|730
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1270
|Capaciteit batterij (Ah)
|180
|Batterij voltage (V)
|25,6
|batterijduur (u)
|max. 3
|Vuilreservoir (l)
|120
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|548
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|550,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Verpakkingsinhoud
- Rond polyester filter
- Wielen, pneumatisch
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
Videos
Toepassingen
- Voor snelle onderhoudsreiniging in parkeergarages en op parkeerplaatsen
- Ook geschikt voor ambachtelijke bedrijven, scholen, tankstations of autodealers
- Ook bij uitstek geschikt voor logistieke operaties, bijvoorbeeld om magazijnen schoon te maken.