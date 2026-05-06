Of het nu in zeer stoffige buiten- of goed geventileerde binnenruimtes is: de robuuste opzit-veegmachine KM 100/120 RG van Kärcher overtuigt door zijn grote veelzijdigheid, uitstekende veegresultaten en een breed scala aan opties voor individuele aanpassing aan de behoeften van onze klanten. Dankzij de pendelrolborstel bedwingt hij met gemak de meest uiteenlopende bodemgesteldheid, terwijl het grote trechtervolume van 120 liter, de zwenkbare zijborstel en de 7 km/u werksnelheid uitgebreide, snelle veegwerkzaamheden garanderen die veilig zijn voor meubels en de machine. Gebruikers profiteren van een eenvoudige en ergonomische bediening, de comfortabele automatische hoge lediging (tot 152 cm) en het zeer goede zicht op de te reinigen oppervlakken. Een beproefd rond filtersysteem met een filteroppervlak van 6 m² maakt continu, bijna stofvrij vegen mogelijk - ongeacht de hoeveelheid vuil verdubbelt de automatische filterreiniging de levensduur van het filter en beschermt de gezondheid van de gebruiker. Optionele uitbreidingssets maken het bovendien mogelijk de apparatuur nog individueler aan te passen aan praktisch alle eisen van de klant.