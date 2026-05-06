Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R G
Veelzijdige KM 100/120 R G zitveegmachine met handige hydraulische hoge lediging en effectief rondfiltersysteem met automatische reiniging voor nagenoeg stofvrij vegen.
Of het nu in zeer stoffige buiten- of goed geventileerde binnenruimtes is: de robuuste opzit-veegmachine KM 100/120 RG van Kärcher overtuigt door zijn grote veelzijdigheid, uitstekende veegresultaten en een breed scala aan opties voor individuele aanpassing aan de behoeften van onze klanten. Dankzij de pendelrolborstel bedwingt hij met gemak de meest uiteenlopende bodemgesteldheid, terwijl het grote trechtervolume van 120 liter, de zwenkbare zijborstel en de 7 km/u werksnelheid uitgebreide, snelle veegwerkzaamheden garanderen die veilig zijn voor meubels en de machine. Gebruikers profiteren van een eenvoudige en ergonomische bediening, de comfortabele automatische hoge lediging (tot 152 cm) en het zeer goede zicht op de te reinigen oppervlakken. Een beproefd rond filtersysteem met een filteroppervlak van 6 m² maakt continu, bijna stofvrij vegen mogelijk - ongeacht de hoeveelheid vuil verdubbelt de automatische filterreiniging de levensduur van het filter en beschermt de gezondheid van de gebruiker. Optionele uitbreidingssets maken het bovendien mogelijk de apparatuur nog individueler aan te passen aan praktisch alle eisen van de klant.
Kenmerken en voordelen
Hoge productiviteitUitstekende veegresultaten dankzij het zwevende borstelrolsysteem. Groot trechtervolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Comfortabele en veilige bedieningHoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte. Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen. Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.
Groot filteroppervlak met automatische filterreinigingAutomatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen. Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur. Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
- Intelligent kapconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Hydraulisch
|Aandrijving - vermogen (kW)
|6,3
|Type aandrijving
|Benzine
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|7000
|Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u)
|8890
|Werkbreedte (mm)
|730
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1270
|Vuilreservoir (l)
|120
|hellingsgraad (%)
|18
|Werksnelheid (km/u)
|7
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|572,9
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|570
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|575
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Verpakkingsinhoud
- Rond polyester filter
- Wielen, pneumatisch
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Met katalysator
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Zijbezem pneumatisch bediend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Toepassingen
- Voor snelle onderhoudsreiniging in parkeergarages en op parkeerplaatsen
- Ook geschikt voor ambachtelijke bedrijven, scholen, tankstations of autodealers
- Geschikt voor toepassingen in externe magazijnen, laadruimtes en bouwplaatsen