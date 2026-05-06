Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R G

Veelzijdige KM 100/120 R G zitveegmachine met handige hydraulische hoge lediging en effectief rondfiltersysteem met automatische reiniging voor nagenoeg stofvrij vegen.

Of het nu in zeer stoffige buiten- of goed geventileerde binnenruimtes is: de robuuste opzit-veegmachine KM 100/120 RG van Kärcher overtuigt door zijn grote veelzijdigheid, uitstekende veegresultaten en een breed scala aan opties voor individuele aanpassing aan de behoeften van onze klanten. Dankzij de pendelrolborstel bedwingt hij met gemak de meest uiteenlopende bodemgesteldheid, terwijl het grote trechtervolume van 120 liter, de zwenkbare zijborstel en de 7 km/u werksnelheid uitgebreide, snelle veegwerkzaamheden garanderen die veilig zijn voor meubels en de machine. Gebruikers profiteren van een eenvoudige en ergonomische bediening, de comfortabele automatische hoge lediging (tot 152 cm) en het zeer goede zicht op de te reinigen oppervlakken. Een beproefd rond filtersysteem met een filteroppervlak van 6 m² maakt continu, bijna stofvrij vegen mogelijk - ongeacht de hoeveelheid vuil verdubbelt de automatische filterreiniging de levensduur van het filter en beschermt de gezondheid van de gebruiker. Optionele uitbreidingssets maken het bovendien mogelijk de apparatuur nog individueler aan te passen aan praktisch alle eisen van de klant.

Kenmerken en voordelen
Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R G: Hoge productiviteit
Hoge productiviteit
Uitstekende veegresultaten dankzij het zwevende borstelrolsysteem. Groot trechtervolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R G: Comfortabele en veilige bediening
Comfortabele en veilige bediening
Hoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte. Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen. Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.
Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R G: Groot filteroppervlak met automatische filterreiniging
Groot filteroppervlak met automatische filterreiniging
Automatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen. Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur. Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
  • Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
  • Intelligent kapconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties

Technische gegevens

Tractie-aandrijving Hydraulisch
Aandrijving - vermogen (kW) 6,3
Type aandrijving Benzine
Zijborstel voor nat vuil (m²/u) 7000
Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u) 8890
Werkbreedte (mm) 730
Werkbreedte met 1 zijbezem (mm) 1000
Werkbreedte met 2 zijbezems (mm) 1270
Vuilreservoir (l) 120
hellingsgraad (%) 18
Werksnelheid (km/u) 7
Filteroppervlak (m²) 6
Gewicht (met accessoires) (kg) 572,9
Gewicht, gebruiksklaar (kg) 570
Gewicht inclusief verpakking (kg) 575
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Verpakkingsinhoud

  • Rond polyester filter
  • Wielen, pneumatisch

Uitvoering

  • Manuele filterreiniging
  • Automatische filterreiniging
  • Pendelende hoofdbezem
  • Stuurbekrachtiging
  • Instelbare zuigkracht
  • Grofvuilklep
  • Overgooiprincipe
  • rijaanduiding - voorwaarts
  • rijaanduiding - achterwaarts
  • Afzuiging
  • Hydraulische hooglediging
  • Voor gebruik buiten
  • Bedrijfsurenteller
  • Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
  • Met katalysator
  • Zijbezem, automatisch pendelend
  • Zijbezem pneumatisch bediend
  • Optie voor vastmaken van Home Base
Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R G
Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R G
Toepassingen
  • Voor snelle onderhoudsreiniging in parkeergarages en op parkeerplaatsen
  • Ook geschikt voor ambachtelijke bedrijven, scholen, tankstations of autodealers
  • Geschikt voor toepassingen in externe magazijnen, laadruimtes en bouwplaatsen
Accessoires