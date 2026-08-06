Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp
Zeer wendbaar, wendbaar en compact ontworpen: onze zitveegmachine KM 90/60 R Bp overtuigt door zijn perfecte rijgedrag en automatische rondfilterreiniging.
Logistieke centra, parkeergarages of productiehallen zijn de typische toepassingsgebieden van onze batterijgevoede, robuuste veegmachine KM 90/60 R Bp met uitwijkende zijbezem. Zelfs waar het wat krap wordt, kan het wendbare apparaat dankzij zijn uitstekende rijgedrag met gemak de hoge reinigingseisen aan. Dit wordt met name gegarandeerd door het unieke, automatische en zeer effectieve ronde filterreinigingssysteem voor stofvrij werken zonder verlies van zuigkracht. De praktische ophaalzone en de Home-Base-uitbreidingsset maken het gemakkelijk om extra schoonmaakgerei mee te nemen, terwijl ons EASY-bedieningssysteem de KM 90/60 R Bp zeer eenvoudig te bedienen maakt.
Kenmerken en voordelen
Robuuste, compacte bouwwijze met pick-up-oppervlakVoor een lange levensduur en betrouwbaarheid. Veilig en wendbaar. Extra benodigdheden zoals reservejerrycans of handmatige reinigingsapparaten kunnen veilig worden bevestigd en meegenomen.
EASY-Operation-bedieningsconceptLogisch en gemakkelijk te begrijpen. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
Groot filteroppervlak met automatische reinigingTelkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen. De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd. Filtervervanging zonder gereedschap.
Homebase voor meer flexibiliteit
- Verschillende praktische plaatsingsmogelijkheden voor extra toebehoren.
- Eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem of extra reservoir.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (kW)
|1,2
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|5400
|Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u)
|6900
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|900
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1150
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|60
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|4
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|205
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|330
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|206
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Verpakkingsinhoud
- Rond polyester filter
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem pneumatisch bediend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Logistiek centrum
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Magazijnen en andere indoortoepassingen
- Hotelcomplexen
- Productiehallen
- Kleinere parken en parkeergarages