Logistieke centra, parkeergarages of productiehallen zijn de typische toepassingsgebieden van onze batterijgevoede, robuuste veegmachine KM 90/60 R Bp met uitwijkende zijbezem. Zelfs waar het wat krap wordt, kan het wendbare apparaat dankzij zijn uitstekende rijgedrag met gemak de hoge reinigingseisen aan. Dit wordt met name gegarandeerd door het unieke, automatische en zeer effectieve ronde filterreinigingssysteem voor stofvrij werken zonder verlies van zuigkracht. De praktische ophaalzone en de Home-Base-uitbreidingsset maken het gemakkelijk om extra schoonmaakgerei mee te nemen, terwijl ons EASY-bedieningssysteem de KM 90/60 R Bp zeer eenvoudig te bedienen maakt.