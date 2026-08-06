Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp

Zeer wendbaar, wendbaar en compact ontworpen: onze zitveegmachine KM 90/60 R Bp overtuigt door zijn perfecte rijgedrag en automatische rondfilterreiniging.

Logistieke centra, parkeergarages of productiehallen zijn de typische toepassingsgebieden van onze batterijgevoede, robuuste veegmachine KM 90/60 R Bp met uitwijkende zijbezem. Zelfs waar het wat krap wordt, kan het wendbare apparaat dankzij zijn uitstekende rijgedrag met gemak de hoge reinigingseisen aan. Dit wordt met name gegarandeerd door het unieke, automatische en zeer effectieve ronde filterreinigingssysteem voor stofvrij werken zonder verlies van zuigkracht. De praktische ophaalzone en de Home-Base-uitbreidingsset maken het gemakkelijk om extra schoonmaakgerei mee te nemen, terwijl ons EASY-bedieningssysteem de KM 90/60 R Bp zeer eenvoudig te bedienen maakt.

Kenmerken en voordelen
Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp: Robuuste, compacte bouwwijze met pick-up-oppervlak
Robuuste, compacte bouwwijze met pick-up-oppervlak
Voor een lange levensduur en betrouwbaarheid. Veilig en wendbaar. Extra benodigdheden zoals reservejerrycans of handmatige reinigingsapparaten kunnen veilig worden bevestigd en meegenomen.
Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp: EASY-Operation-bedieningsconcept
EASY-Operation-bedieningsconcept
Logisch en gemakkelijk te begrijpen. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp: Groot filteroppervlak met automatische reiniging
Groot filteroppervlak met automatische reiniging
Telkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen. De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd. Filtervervanging zonder gereedschap.
Homebase voor meer flexibiliteit
  • Verschillende praktische plaatsingsmogelijkheden voor extra toebehoren.
  • Eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem of extra reservoir.
Specificaties

Technische gegevens

Tractie-aandrijving Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen (kW) 1,2
Type aandrijving Elektrisch
Zijborstel voor nat vuil (m²/u) 5400
Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u) 6900
Werkbreedte (mm) 615
Werkbreedte met 1 zijbezem (mm) 900
Werkbreedte met 2 zijbezems (mm) 1150
batterijduur (u) max. 2,5
Vuilreservoir (l) 60
hellingsgraad (%) 12
Werksnelheid (km/u) 6
Filteroppervlak (m²) 4
Gewicht (met accessoires) (kg) 205
Gewicht, gebruiksklaar (kg) 330
Gewicht inclusief verpakking (kg) 206
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Verpakkingsinhoud

  • Rond polyester filter

Uitvoering

  • Manuele filterreiniging
  • Automatische filterreiniging
  • Pendelende hoofdbezem
  • Instelbare zuigkracht
  • Grofvuilklep
  • Overgooiprincipe
  • rijaanduiding - voorwaarts
  • rijaanduiding - achterwaarts
  • Afzuiging
  • Voor gebruik buiten
  • Voor gebruik binnen
  • Batterijaanduiding
  • Bedrijfsurenteller
  • Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
  • Zijbezem pneumatisch bediend
  • Optie voor vastmaken van Home Base
Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp
Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp
Videos
Toepassingen
  • Logistiek centrum
  • Parkeergarages met meerdere verdiepingen
  • Magazijnen en andere indoortoepassingen
  • Hotelcomplexen
  • Productiehallen
  • Kleinere parken en parkeergarages
Accessoires