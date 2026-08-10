HD Overall size XL

Hogedruk beschermpak voor veilig werken met hogedrukwaterstralen tot 1000 bar. Bijzonder lichtgewicht ontwerp dat comfortabel aanvoelt en uitstekende bewegingsvrijheid biedt.

Bij het werken met extreem hoge waterdrukken is het essentieel om beschermende maatregelen te nemen om het risico op letsel bij een ongeluk of ongeval te minimaliseren. Ons beschermende pak, dat bestand is tegen hoge drukken tot 1000 bar, beschermt gebruikers en derden betrouwbaar tegen de risico's van direct contact met de hogedrukwaterstraal. Het beschikt ook over reflectoren voor verbeterde zichtbaarheid en is slijtvast en snijbestendig, waterdicht, wasbaar en ademend. Het beschermende pak biedt uitstekende bewegingsvrijheid en is aangenaam licht van gewicht, waardoor het zeer comfortabel is om te dragen.

Kenmerken en voordelen
HD Overall size XL: Speciale bescherming
Speciale bescherming
Armen en benen worden ook beschermd met duurzame beschermers. Reflectoren verbeteren de zichtbaarheid en verhogen de veiligheid.
HD Overall size XL: Volledige veiligheid
Volledige veiligheid
Hogedrukbestendig tot 1.000 bar. Op elke plek. Volledig waterdicht o.a. EN 343 (klasse 3). Hoge slijtvastheid en snijweerstand.
HD Overall size XL: Comfortabel om te dragen
Comfortabel om te dragen
Weegt slechts 2,3 kg in maat M incl. beschermers. Aangenaam draaggevoel met grote bewegingsvrijheid. Ademend materiaal.
Specificaties

Technische gegevens

Grootte XL
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,3
HD Overall size XL
HD Overall size XL
HD Overall size XL
HD Overall size XL
HD Overall size XL
HD Overall size XL
HD Overall size XL
Videos
Toepassingen
  • Optimale bescherming bij het werken met hogedrukwaterstralen tot 1000 bar.