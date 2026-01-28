eco!Booster 120

Idealny do wrażliwych powierzchni – eco!Booster oferuje o 50% większą wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher, oszczędzając wodę, energię i czas. 

Skuteczne i dokładne czyszczenie wrażliwych powierzchni nigdy nie było tak łatwe, szybkie i ekonomiczne. Dzięki o 50 procent wyższej wydajności czyszczenia przy takim samym zużyciu zasobów, eco!Booster oferuje o 50 procent wyższą wydajność pod względem zużycia wody i energii w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher. Potwierdził to niezależny instytut badawczy. Dzięki temu czyszczenie jest bardzo dokładne i szybkie, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas, wodę i energię. Dzięki bardzo równomiernej pracy zanieczyszczenia są zbierane naprawdę skutecznie i nawet wrażliwe materiały, takie jak malowane powierzchnie lub drewno, mogą być czyszczone bez obaw. Jednocześnie eco!Booster oferuje imponującą obsługę: pomimo wyższej wydajności czyszczenia, postrzegany poziom hałasu podczas użytkowania jest o 25 procent niższy niż w przypadku standardowej dyszy płaskostrumieniowej Kärcher. Dysza eco!Booster 120 Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych w klasach K 2 i K 3.

Cechy i zalety
O 50% wyższa wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher.
  • Dokładne, szybkie i bardziej zrównoważone czyszczenie.
O 50% większa efektywność wykorzystania wody*
  • Oszczędność wody.
O 50% większa efektywność energetyczna*
  • Oszczędność energii.
Postrzegana redukcja hałasu do 25%**
  • Cichsza praca podczas użytkowania.
Bardzo wszechstronny w użyciu
  • Nadaje się do wrażliwych powierzchni, takich jak farba lub drewno.
Zgodność ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher klasy K 2 i K 3.
  • Idealnie nadaje się do rozbudowy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 452 x 104 x 42

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany. /
* W oparciu o możliwość czyszczenia o 50% większej powierzchni niż standardowy płaski strumień Kärcher przy tej samej ilości zużytej energii i wody. /
** W porównaniu z postrzeganym poziomem hałasu podczas korzystania ze standardowej dyszy płaskostrumieniowej Kärcher. Dokładna wartość może się różnić w zależności od używanego urządzenia.

eco!Booster 120
eco!Booster 120
eco!Booster 120
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Elewacje małych domów
  • Ogrodzenia
  • Teren wokół domu i ogród
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.