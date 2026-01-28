Skuteczne i dokładne czyszczenie wrażliwych powierzchni nigdy nie było tak łatwe, szybkie i ekonomiczne. Dzięki o 50 procent wyższej wydajności czyszczenia przy takim samym zużyciu zasobów, eco!Booster oferuje o 50 procent wyższą wydajność pod względem zużycia wody i energii w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher. Potwierdził to niezależny instytut badawczy. Dzięki temu czyszczenie jest bardzo dokładne i szybkie, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas, wodę i energię. Dzięki bardzo równomiernej pracy zanieczyszczenia są zbierane naprawdę skutecznie i nawet wrażliwe materiały, takie jak malowane powierzchnie lub drewno, mogą być czyszczone bez obaw. Jednocześnie eco!Booster oferuje imponującą obsługę: pomimo wyższej wydajności czyszczenia, postrzegany poziom hałasu podczas użytkowania jest o 25 procent niższy niż w przypadku standardowej dyszy płaskostrumieniowej Kärcher. Dysza eco!Booster 120 Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych w klasach K 2 i K 3.