eco!Booster 120
Idealny do wrażliwych powierzchni – eco!Booster oferuje o 50% większą wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher, oszczędzając wodę, energię i czas.
Skuteczne i dokładne czyszczenie wrażliwych powierzchni nigdy nie było tak łatwe, szybkie i ekonomiczne. Dzięki o 50 procent wyższej wydajności czyszczenia przy takim samym zużyciu zasobów, eco!Booster oferuje o 50 procent wyższą wydajność pod względem zużycia wody i energii w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher. Potwierdził to niezależny instytut badawczy. Dzięki temu czyszczenie jest bardzo dokładne i szybkie, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas, wodę i energię. Dzięki bardzo równomiernej pracy zanieczyszczenia są zbierane naprawdę skutecznie i nawet wrażliwe materiały, takie jak malowane powierzchnie lub drewno, mogą być czyszczone bez obaw. Jednocześnie eco!Booster oferuje imponującą obsługę: pomimo wyższej wydajności czyszczenia, postrzegany poziom hałasu podczas użytkowania jest o 25 procent niższy niż w przypadku standardowej dyszy płaskostrumieniowej Kärcher. Dysza eco!Booster 120 Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych w klasach K 2 i K 3.
Cechy i zalety
O 50% wyższa wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher.
- Dokładne, szybkie i bardziej zrównoważone czyszczenie.
O 50% większa efektywność wykorzystania wody*
- Oszczędność wody.
O 50% większa efektywność energetyczna*
- Oszczędność energii.
Postrzegana redukcja hałasu do 25%**
- Cichsza praca podczas użytkowania.
Bardzo wszechstronny w użyciu
- Nadaje się do wrażliwych powierzchni, takich jak farba lub drewno.
Zgodność ze wszystkimi myjkami ciśnieniowymi Kärcher klasy K 2 i K 3.
- Idealnie nadaje się do rozbudowy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|452 x 104 x 42
Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany. /
* W oparciu o możliwość czyszczenia o 50% większej powierzchni niż standardowy płaski strumień Kärcher przy tej samej ilości zużytej energii i wody. /
** W porównaniu z postrzeganym poziomem hałasu podczas korzystania ze standardowej dyszy płaskostrumieniowej Kärcher. Dokładna wartość może się różnić w zależności od używanego urządzenia.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Elewacje małych domów
- Ogrodzenia
- Teren wokół domu i ogród
