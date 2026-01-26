T 350, površinski čistač T-Racer

Sa površinskim čistačem T-Racer T 350 bez prskanja se mogu očistiti sve velike površine. Kontinuirano usklađivanje pritiska za grube i osetljive površine. Drška za vertikalno čišćenje.

Sa površinskim čistačem T-Racer T 350 se brzo i efikasno čiste velike površine na otvorenom. Twin-Jet rotaciona konzola skida nečistoće sa velikih površina. U odnosu na čišćenje običnom cevi za raspršivanje moguće je prepoloviti vreme provedeno u čišćenju. Štitnik pouzdano štiti operatera i okolinu od prskanja. Zahvaljujući „hoverkraft” efektu T-Racer je lak za manevrisanje. Pritisak se kod T-Racer T 350 uređaja može neprekidno podešavati, pa je čišćenje grubih površina, kao što su kamen ili beton, zbog toga jednako kvalitetno kao i čišćenje onih osetljivih, poput drveta. Pored toga, ergonomska drška omogućava čišćenje vertikalnih površina, kao što su garažna vrata. T-Racer T 350 je podesan za sve Kärcher Home & Garden perače pod pritiskom klase K2–K7.

Obeležja i prednosti
Dve rotirajuće pljosnate mlaznice
  • Dobar učinak po površini – idealno za čišćenje većih površina.
Zaštita od prskanja
  • Čišćenje bez prskanja.
Usklađivanje pritiska
  • Kontinuirano usklađivanje pritiska sa dotičnim zadatkom čišćenja.
  • Čišćenje osetljivih i neosetljivih površina kao drvo i kamen.
Drška
  • Komforno čišćenje uspravnih površina.
Hovercraft efekat
  • Površinski čistač lebdi nad podom i obezbeđuje jednostavan rad.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 1,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 712 x 280 x 971
Područja primene
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Terasa
  • Garažna vrata
  • Bašta i kameni zidovi
