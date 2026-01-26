T 350, površinski čistač T-Racer
Sa površinskim čistačem T-Racer T 350 bez prskanja se mogu očistiti sve velike površine. Kontinuirano usklađivanje pritiska za grube i osetljive površine. Drška za vertikalno čišćenje.
Sa površinskim čistačem T-Racer T 350 se brzo i efikasno čiste velike površine na otvorenom. Twin-Jet rotaciona konzola skida nečistoće sa velikih površina. U odnosu na čišćenje običnom cevi za raspršivanje moguće je prepoloviti vreme provedeno u čišćenju. Štitnik pouzdano štiti operatera i okolinu od prskanja. Zahvaljujući „hoverkraft” efektu T-Racer je lak za manevrisanje. Pritisak se kod T-Racer T 350 uređaja može neprekidno podešavati, pa je čišćenje grubih površina, kao što su kamen ili beton, zbog toga jednako kvalitetno kao i čišćenje onih osetljivih, poput drveta. Pored toga, ergonomska drška omogućava čišćenje vertikalnih površina, kao što su garažna vrata. T-Racer T 350 je podesan za sve Kärcher Home & Garden perače pod pritiskom klase K2–K7.
Obeležja i prednosti
Dve rotirajuće pljosnate mlaznice
- Dobar učinak po površini – idealno za čišćenje većih površina.
Zaštita od prskanja
- Čišćenje bez prskanja.
Usklađivanje pritiska
- Kontinuirano usklađivanje pritiska sa dotičnim zadatkom čišćenja.
- Čišćenje osetljivih i neosetljivih površina kao drvo i kamen.
Drška
- Komforno čišćenje uspravnih površina.
Hovercraft efekat
- Površinski čistač lebdi nad podom i obezbeđuje jednostavan rad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|712 x 280 x 971
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Prostorije oko kuće i bašte
- Terasa
- Garažna vrata
- Bašta i kameni zidovi
Pribor
