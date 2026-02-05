Filter bag fleece WD 2/3 4pc
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|4
|Renk
|Beyaz
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|230 x 200 x 12
Uyumlu makineler
- SE 4 Plus Spezial
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti
- WD 3 Premium Bataryalı Islak Kuru Süpürge
Uygulama alanları
- Kuru kirin vakumlanması
- Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.