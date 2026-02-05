Filter bag fleece WD 2/3 4pc

Teknik özellikler

Teknik veriler

Adet (Parça(lar)) 4
Renk Beyaz
Ağırlık (kg) 0,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 230 x 200 x 12
Uygulama alanları
  • Kuru kirin vakumlanması
  • Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.