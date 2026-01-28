Bàn chải * Dòng cơ bản
Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng.
Bàn chải đa năng lý tưởng để làm sạch mọi bề mặt, bao gồm đồ nội thất sân vườn, bề mặt kính, ô tô, xe máy, xe đạp, cửa chớp, rèm, xe con du lịch hoặc đồ chơi sân vườn. Bàn chải rửa có lông mềm với công suất vệ sinh vượt trội. Tóm lại: Giải pháp lý tưởng cho các công việc dọn dẹp xung quanh nhà và sân vườn. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Ứng dụng chất tẩy rửa
- Làm sạch hiệu quả.
Bàn chải mềm - nhẹ nhàng làm sạch các bề mặt
- Làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt nhạy cảm.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,186
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,206
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|333 x 82 x 184
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Nhà kính
- Xe máy
- Nhà di động
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công