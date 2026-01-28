Bàn chải đa năng lý tưởng để làm sạch mọi bề mặt, bao gồm đồ nội thất sân vườn, bề mặt kính, ô tô, xe máy, xe đạp, cửa chớp, rèm, xe con du lịch hoặc đồ chơi sân vườn. Bàn chải rửa có lông mềm với công suất vệ sinh vượt trội. Tóm lại: Giải pháp lý tưởng cho các công việc dọn dẹp xung quanh nhà và sân vườn. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.