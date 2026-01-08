H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist
Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control, Power Control sowie Smart Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.
Der 10 Meter lange PremiumFlex-Hochdruck-Ersatzschlauch macht Stolperfallen ein Ende. Durch das patentierte Anti-Verdreh-System ist er extrem beweglich und ermöglicht ungehindertes Arbeiten sowie eine schnelle und einfache Verstauung. Und dank Quick Connect-Anschluss lässt sich der Schlauch im Handumdrehen an den Hochdruckreiniger anschließen. Hergestellt aus PVC- und phthalatfreiem Material. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7 außer für Schlauchtrommelgeräte und Full Control, Power Control sowie Smart Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.
Merkmale und Vorteile
Ersatzschlauch 10 m
- Hoher Aktionsradius.
Quick Connect-Anschluss
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Anti-Verdreh-System
- Schluss mit Stolperfallen: Der Schlauch verdreht sich nicht und bleibt bei jeder Anwendung flexibel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Max. Druck (MPa)
|18
|Länge (m)
|10
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|1,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|245 x 245 x 65
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 Basic Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Car & Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Pure Flex Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K 7 WCM Pure Flex Home
- KHD 3
- KHD 4-2 T250