Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)
Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.
Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.
Caractéristiques et avantages
Clapet anti-retour
- Le clapet anti-retour évite que l'eau pompée reflue et réduit ainsi le temps de ré-aspiration.
Pour le raccord au tuyau d'aspiration.
- Pour l'installation individuelle d'un kit de tuyau d'aspiration
Spécifications
Données techniques
|Tailles
|Compatible avec les tuyaux G3/4
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|40 x 146 x 40
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.