Basic aanzuigfilter met terugslapklep voor slangen van 1". Geschikt voor de aansluiting van afgesneden lengtes van aanzuigslangen voor tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik. De terugslagklep voorkomt dat er water terugstroomt en vermindert de aanleertijd. Inclusief slangklem.