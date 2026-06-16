Équipement d’aspiration 7,0 m

Le flexible d’aspiration résistant à la dépression de 7 mètres avec crépine d’aspiration et un diamètre de 3/4" est parfait pour l’aspiration d’eau à partir de sources alternatives. Son principe PerfectConnect assure une étanchéité des plus fiables ainsi qu’un fonctionnement irréprochable des pompes. Le clapet anti-retour intégré évite le refoulement de l’eau pompée et raccourcit ainsi le réamorçage. L’équipement d’aspiration est facile à raccorder au côté aspiration des pompes de jardin, des stations de pompage automatique et des installations d’adduction pour l’alimentation en eau à usage domestique. Le kit de raccordement est également utilisable comme extension du flexible d’aspiration. Pour les pompes avec filetage de raccord G1 (33,3 mm).