Équipement d’aspiration 7,0 m
Idéal pour les pompes de jardin et l’alimentation en eau à usage domestique. Inclut un flexible d’aspiration de 7 m résistant à la dépression, une crépine d’aspiration, un clapet anti-retour et le principe d’étanchéité PerfectConnect.
Le flexible d’aspiration résistant à la dépression de 7 mètres avec crépine d’aspiration et un diamètre de 3/4" est parfait pour l’aspiration d’eau à partir de sources alternatives. Son principe PerfectConnect assure une étanchéité des plus fiables ainsi qu’un fonctionnement irréprochable des pompes. Le clapet anti-retour intégré évite le refoulement de l’eau pompée et raccourcit ainsi le réamorçage. L’équipement d’aspiration est facile à raccorder au côté aspiration des pompes de jardin, des stations de pompage automatique et des installations d’adduction pour l’alimentation en eau à usage domestique. Le kit de raccordement est également utilisable comme extension du flexible d’aspiration. Pour les pompes avec filetage de raccord G1 (33,3 mm).
Caractéristiques et avantages
Tuyau en spirale complet, prêt à l'emploi hermétique avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour.
- Installation facile et pratique sur la pompe pour l’aspiration d’eau.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|7
|Taille du filetage
|G1
|Diamètre
|3/4″
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,6
|Poids emballage inclus (kg)
|1,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|120 x 380 x 380
Équipement
- Accessoires de la gamme Kärcher PerfectConnect
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.