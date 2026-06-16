Aanzuigslang met filter en terugslagklep 7m
De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklare, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.
De vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter en 3/4” diameter is bij uitstek geschikt voor de aanvoer van water uit alternatieve bronnen. Met PerfectConnect-afdichting voor een uiterst betrouwbare afdichting en een probleemloze werking van de pomp. De ingebouwde terugslagklep voorkomt terugstromen van het gepompte water, wat de aanzuigtijd verkort. De zuigset kan heel eenvoudig worden aangesloten op de zuigzijde van tuinpompen, elektronische drukpompen en pompen voor de huishoudelijke watervoorziening. De aansluitset kan eveneens worden gebruikt als verlenging van de zuigslang. Voor pompen met een G1 (33,3 mm) aansluitdraad.
Kenmerken en voordelen
Compleet, klaar om te gebruiken, vacuumproof. Verstevigde spiraalslang met aanzuigfilter en terugslagklep
- Eenvoudig en gemakkelijk aan te sluiten op de pomp voor het aanzuigen van water.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|7
|Aansluitdraad
|G1
|Diameter
|3/4″
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|120 x 380 x 380
Uitvoering
- Accessoires in de Kärcher PerfectConnect-serie
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …