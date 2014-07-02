Adapté à tous les modèles monomoteurs NT-Tact et Ap de Kärcher et fabriqué en fibres de cellulose : Le filtre plissé plat Dry convainc par son taux de dépoussiérage de 99,9 %, ses certifications pour les classes de poussières L et M et est idéal pour une aspiration fiable des poussières fines sèches et des saletés grossières. Pour éviter toute confusion avec d'autres filtres, le modèle Dry possède une étiquette verte. Si des liquides doivent être aspirés, le filtre doit être séché après utilisation afin de conserver sa puissance d'aspiration.